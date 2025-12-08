Видео
Суркис отказался от известного тренера ради Костюка — детали

Суркис отказался от известного тренера ради Костюка — детали

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 16:01
Вернидуб мог возглавить Динамо — почему Суркис отказался
Игорь Суркис (слева) и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" оперативно закрыло вопрос с тренером после увольнения Александра Шовковского, назначив исполняющим обязанности главного наставника Игоря Костюка. Кандидатом на пост нового рулевого "бело-синих" был Юрий Вернидуб.

Руководство клуба выбрало внутренний вариант, не дожидаясь длительных переговоров и не прибегая к привлечению специалистов извне, сообщил в эфире программы на YouTube-канале журналист Михаил Спиваковский.

Советники президента "Динамо" советовали ему рассмотреть кандидатуру Юрия Вернидуба. Однако братья Суркисы даже не допустили обсуждения этого варианта, предпочтя оставить клуб под контролем структуры, которой доверяют. 

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб в "Кривбассе". Фото: пресс-служба клуба

Почему Вернидуб не оказался в списке "Динамо"

Тем временем экс-тренер "Кривбасса" остается в фокусе зарубежных клубов. "Нефтчи" уже провел переговоры с украинским тренером, предлагая соглашение на полтора года и готовность обсуждать его условия. Однако судьба сделки еще не определена: формальные пункты контракта нуждаются в согласовании, а вопрос выезда тренера из Украины все еще осложнен действующим военным положением.

На фоне этих обстоятельств "Динамо" выбрало самый быстрый и управляемый сценарий, сделав ставку на Костюка и его знание системы клуба. В ближайшее время именно он будет отвечать за результаты команды и адаптацию состава в условиях сложного сезона. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
