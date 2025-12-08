Відео
Головна Спорт Суркіс відмовився від відомого тренера заради Костюка — деталі

Суркіс відмовився від відомого тренера заради Костюка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:01
Вернидуб міг очолити Динамо — чому Суркіс відмовився
Ігор Суркіс (ліворуч) та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" оперативно закрило питання з тренером після звільнення Олександра Шовковського, призначивши виконуючим обов'язки головного наставника Ігоря Костюка. Кандидатом на посаду нового керманича "біло-синіх" був Юрій Вернидуб.

Керівництво клубу обрало внутрішній варіант, не чекаючи тривалих переговорів і не вдаючись до залучення фахівців ззовні, повідомив в ефірі програми на YouTube-каналі журналіст Михайло Співаковський.

Читайте також:

Радники президента "Динамо" радили йому розглянути кандидатуру Юрія Вернидуба. Однак брати Суркіси навіть не допустили обговорення цього варіанта, вважаючи за краще залишити клуб під контролем структури, якій довіряють.

Юрий Вернидуб
Юрій Вернидуб у "Кривбасі". Фото: пресслужба клубу

Чому Вернидуб не опинився у списку "Динамо"

Тим часом екстренер "Кривбасу" залишається у фокусі зарубіжних клубів. "Нефтчі" вже провів переговори з українським тренером, пропонуючи угоду на півтора року і готовність обговорювати її умови. Однак долю угоди ще не визначено: формальні пункти контракту потребують узгодження, а питання виїзду тренера з України все ще ускладнене чинним воєнним станом.

На тлі цих обставин "Динамо" обрало найшвидший та найкерованіший сценарій, зробивши ставку на Костюка і його знання системи клубу. Найближчим часом саме він відповідатиме за результати команди та адаптацію складу в умовах складного сезону.

Нагадаємо, новим головним тренером мадридського "Реала" може стати один із двох легендарних наставників.

Італійський "Мілан" долучив Луку Модрича до переговорів щодо трансферу гравця збірної України.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
