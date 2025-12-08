Вернидуб міг очолити Динамо — чому Суркіс відмовився

Ігор Суркіс (ліворуч) та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" оперативно закрило питання з тренером після звільнення Олександра Шовковського, призначивши виконуючим обов'язки головного наставника Ігоря Костюка. Кандидатом на посаду нового керманича "біло-синіх" був Юрій Вернидуб.

Керівництво клубу обрало внутрішній варіант, не чекаючи тривалих переговорів і не вдаючись до залучення фахівців ззовні, повідомив в ефірі програми на YouTube-каналі журналіст Михайло Співаковський.

Радники президента "Динамо" радили йому розглянути кандидатуру Юрія Вернидуба. Однак брати Суркіси навіть не допустили обговорення цього варіанта, вважаючи за краще залишити клуб під контролем структури, якій довіряють.

Юрій Вернидуб у "Кривбасі". Фото: пресслужба клубу

Чому Вернидуб не опинився у списку "Динамо"

Тим часом екстренер "Кривбасу" залишається у фокусі зарубіжних клубів. "Нефтчі" вже провів переговори з українським тренером, пропонуючи угоду на півтора року і готовність обговорювати її умови. Однак долю угоди ще не визначено: формальні пункти контракту потребують узгодження, а питання виїзду тренера з України все ще ускладнене чинним воєнним станом.

На тлі цих обставин "Динамо" обрало найшвидший та найкерованіший сценарій, зробивши ставку на Костюка і його знання системи клубу. Найближчим часом саме він відповідатиме за результати команди та адаптацію складу в умовах складного сезону.

