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Главная Спорт Суркис ответил на вопрос о кумовстве в Динамо

Суркис ответил на вопрос о кумовстве в Динамо

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 16:03
Суркис отреагировал на критику болельщиков Динамо
Вячеслав Суркис в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Вратарь киевского "Динамо" Вячеслав Суркис отреагировал на разговоры о том, что место в составе команды он получает благодаря родственным связям с руководителями клуба. Голкипер заявил, что не обращает внимания на подобную критику и комментарии болельщиков. Суркис отметил, что давление в "Динамо" присутствует постоянно, особенно во время еврокубковых матчей.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист уже провел пять матчей за первую команду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

Вячеслав Суркис является племянником президента "Динамо" Игоря Суркиса и сыном Григория Суркиса. В феврале 2026 года он дебютировал за первую команду киевлян, а в текущем сезоне получил место в стартовом составе после травмы Руслана Нещерета. В августе Суркис провел матчи против ПАОКа и "Карабаха" в еврокубках, а также несколько игр чемпионата Украины. 

Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркис во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис не обращает внимания на критику

Сам голкипер ранее отмечал, что конкуренция за место в составе зависит от работы и возможности использовать свой шанс. При этом руководство "Динамо" также публично заявляло, что состав определяет главный тренер, а не родственники футболиста.

"Давление в "Динамо" есть всегда, я не обращаю внимания. Вот я дебютировал в еврокубках, там 30 тысяч на арене было — это давление. Вылет из еврокубков, конечно, давит. Но не читаю ничего в соцсетях. Кумовство в клубе? Пусть говорят", — заявил Суркис.

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После неудачного выступления в еврокубках "Динамо" продолжило сезон в чемпионате Украины и Кубке Украины. Суркис подчеркнул, что команда должна двигаться дальше и добиваться результата, несмотря на критику. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о решении Международного союза биатлонистов по поводу возвращения россиян в профессиональный спорт. 

Также Новини.LIVE писали об объяснении Ярославы Магучих по поводу ритуалов во время выступления на крупных турнирах. 

спорт футбол Динамо УПЛ Руслан Нещерет Вячеслав Суркис
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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