Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс відповів на запитання про кумівство в Динамо

Суркіс відповів на запитання про кумівство в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 16:03
Суркіс відреагував на критику вболівальників Динамо
В'ячеслав Суркіс у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Воротар київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс відреагував на розмови про те, що місце в складі команди він отримує завдяки родинним зв’язкам із керівництвом клубу. Голкіпер заявив, що не звертає уваги на таку критику та коментарі вболівальників. Суркіс зазначив, що тиск у "Динамо" присутній постійно, особливо під час єврокубкових матчів.

У поточному сезоні 20-річний футболіст уже провів п’ять матчів за першу команду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

В’ячеслав Суркіс є племінником президента "Динамо" Ігоря Суркіса та сином Григорія Суркіса. У лютому 2026 року він дебютував за першу команду киян, а в поточному сезоні отримав місце в стартовому складі після травми Руслана Нещерета. У серпні Суркіс зіграв матчі проти ПАОКа та "Карабаха" в єврокубках, а також декілька ігор чемпіонату України.

Вячеслав Суркис
В'ячеслав Суркіс під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс не зважає на критику

Сам голкіпер раніше зазначав, що конкуренція за місце в складі залежить від роботи та можливості використати свій шанс. При цьому керівництво "Динамо" також публічно заявляло, що склад визначає головний тренер, а не родичі футболіста.

"Тиск у "Динамо" є завжди, я не звертаю на це уваги. Ось я дебютував у єврокубках, там на арені було 30 тисяч глядачів — це й є тиск. Виліт із єврокубків, звісно, тисне. Але я нічого не читаю в соцмережах. Кумівство в клубі? Нехай говорять", — заявив Суркіс.

Читайте також:

Після невдалого виступу в єврокубках "Динамо" продовжило сезон у чемпіонаті України та Кубку України. Суркіс наголосив, що команда має рухатися далі й домагатися результату попри критику.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про рішення Міжнародного союзу біатлоністів щодо повернення росіян у професійний спорт.

Також Новини.LIVE писали про пояснення Ярослави Магучіх щодо ритуалів під час виступів на великих турнірах.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

спорт футбол Динамо УПЛ Руслан Нещерет В'ячеслав Суркіс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації