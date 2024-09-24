Суркис назвал преимущество, которое поможет Динамо обыграть Лацио

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

В рамках первого тура основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио". Президент "бело-синих" Игорь Суркис с нетерпением ждет этот поединок.

Суркис рассказал о мотивации футболистов победить в интервью Hamburger Abendblatt.

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Киевское "Динамо" выбрало немецкий город Гамбург для проведения своих номинально домашних поединков в Лиге Европы. Игорь Суркис напомнил, что это уже пятый "домашний" стадион клуба за пределами Украины за два с половиной года войны. "Динамо" традиционно выбирает города, в которых есть большая украинская диаспора.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис ждет от матча с "Лацио"

Президент "Динамо" понимает, что его команде придется сразиться с сильным соперником. Суркис напомнил о том, что "Лацио" дважды становился чемпионом Италии, хорошо провел прошлый сезон и идет в верхней половине турнирной таблицы в рамках нынешней кампании в Серии А.

Но президент "Динамо" также отметил, что киевская команда грамотно провела предсезонные сборы, неплохо начала сезон и готова к серьезным испытаниям. Суркис похвалил тренерский штаб "бело-синих" и заявил, что верит в победу над "Лацио" и как болельщик, и как руководитель украинского клуба.

Напомним, украинский футболист был вынужден уйти из "Жироны" в другой испанский клуб.

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