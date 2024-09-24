Суркис назвал преимущество, которое поможет Динамо обыграть Лацио

Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы
В рамках первого тура основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио". Президент "бело-синих" Игорь Суркис с нетерпением ждет этот поединок.
Суркис рассказал о мотивации футболистов победить в интервью Hamburger Abendblatt.
Киевское "Динамо" выбрало немецкий город Гамбург для проведения своих номинально домашних поединков в Лиге Европы. Игорь Суркис напомнил, что это уже пятый "домашний" стадион клуба за пределами Украины за два с половиной года войны. "Динамо" традиционно выбирает города, в которых есть большая украинская диаспора.
Что Суркис ждет от матча с "Лацио"
Президент "Динамо" понимает, что его команде придется сразиться с сильным соперником. Суркис напомнил о том, что "Лацио" дважды становился чемпионом Италии, хорошо провел прошлый сезон и идет в верхней половине турнирной таблицы в рамках нынешней кампании в Серии А.
Но президент "Динамо" также отметил, что киевская команда грамотно провела предсезонные сборы, неплохо начала сезон и готова к серьезным испытаниям. Суркис похвалил тренерский штаб "бело-синих" и заявил, что верит в победу над "Лацио" и как болельщик, и как руководитель украинского клуба.
Напомним, украинский футболист был вынужден уйти из "Жироны" в другой испанский клуб.
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