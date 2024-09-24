Суркіс назвав перевагу, яка допоможе Динамо обіграти Лаціо

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з римським "Лаціо". Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс з нетерпінням чекає на цей поєдинок.

Суркіс розповів про мотивацію футболістів перемогти в інтерв'ю Hamburger Abendblatt.

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Київське "Динамо" обрало німецьке місто Гамбург для проведення своїх номінально домашніх поєдинків у Лізі Європи. Ігор Суркіс нагадав, що це вже п'ятий "домашній" стадіон клубу за межами України за два з половиною роки війни. "Динамо" традиційно обирає міста, де є велика українська діаспора.

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Що на Суркіс чекає від матчу з "Лаціо"

Президент "Динамо" розуміє, що його команді доведеться битися із сильним суперником. Суркіс нагадав, що "Лаціо" двічі ставав чемпіоном Італії, добре провів минулий сезон і йде у верхній половині турнірної таблиці в рамках нинішньої кампанії в Серії А.

Але президент "Динамо" також зазначив, що київська команда грамотно провела передсезонні збори, непогано розпочала сезон і готова до серйозних випробувань. Суркіс похвалив тренерський штаб "біло-синіх" та заявив, що вірить у перемогу над "Лаціо" і як уболівальник, і як керівник українського клубу.

Нагадаємо, український футболіст був змушений піти з "Жирони" до іншого іспанського клубу.

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