Суркис рассказал об отношениях Шовковского и Ярмоленко

Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию об атмосфере в команде. Он рассказал, какие отношения у главного тренера и одного из лидеров.

Суркис объяснил, почему не спешит делать выводы о работе наставника "Динамо" в интервью пресс-службе клуба.

У главного тренера "Динамо" Александра Шовковского нет никакого конфликта с ветераном команды Андреем Ярмоленко. Президент "бело-синих" Игорь Суркис отметил, что обе легенды клуба сохраняют рабочие отношения.

Игорь Суркис на трибуне стадиона. Фото: пресс-служба "Динамо"

Глава клуба заявил, что Ярмоленко может что-то сказать, что не понравится Шовковскому. Однако, по словам Суркиса, такое бывает при любом тренере. Президент "Динамо" привел в пример Валерия Лобановского и Валентина Белькевича.

Будущее Шовковского в "Динамо"

Игорь Суркис признал, что "бело-синие" не могут оптимально усилить команду, и ставку продолжать делать на молодых воспитанников. Это может влиять и на результаты "Динамо". Суркис заявил, что видит, как работает Шовковский, и примет решение, если возникнет необходимость. Но пока у тренера большой кредит доверия.

"Когда Шовковский был на пике — его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат — его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие большие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им", — заявил Суркис.

