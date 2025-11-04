Суркіс розповів про стосунки Шовковського та Ярмоленка

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про атмосферу в команді. Він розповів, які стосунки у головного тренера та одного з лідерів.

Суркіс пояснив, чому не поспішає робити висновки про роботу наставника "Динамо" в інтерв'ю пресслужбі клубу.

У головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського немає жодного конфлікту з ветераном команди Андрієм Ярмоленком. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс зазначив, що обидві легенди клубу зберігають робочі стосунки.

Ігор Суркіс на трибуні стадіону. Фото: прес-служба "Динамо"

Глава клубу заявив, що Ярмоленко може щось сказати, що не сподобається Шовковському. Однак, за словами Суркіса, таке буває за будь-якого тренера. Президент "Динамо" навів у приклад Валерія Лобановського та Валентина Белькевича.

Майбутнє Шовковського в "Динамо"

Ігор Суркіс визнав, що "біло-сині" не можуть оптимально підсилити команду, і ставку продовжуватимуть робити на молодих вихованців. Це може впливати й на результати "Динамо". Суркіс заявив, що бачить, як працює Шовковський, і прийме рішення, якщо виникне необхідність. Але поки що тренер має великий кредит довіри.

"Коли Шовковський був на піку — його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат — його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівп'яниці, які вже не грають, дають інтерв'ю, розповідають, що тренера потрібно знімати чи не знімати. Але вирішувати це не їм", — заявив Суркіс.

