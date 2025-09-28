Видео
Україна
Видео

Суркис утверждает, что у Динамо нет никаких проблем

Суркис утверждает, что у Динамо нет никаких проблем

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 17:40
Суркис неожиданно отреагировал на ничью Динамо с Карпатами и серию без побед
Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в последнем матче УПЛ сыграло вничью со львовскими "Карпатами" (3:3). Для киевлян это уже третья ничья подряд в чемпионате страны.

О неудачных результатах "Динамо" в комментарии порталу BLIK.ua высказался президент клуба Игорь Суркис.

Суркис не видит проблем в результатах клуба

Суркис отверг предположение о кризисе в команде и отметил, что "Карпаты" упорно боролись за победу, поскольку неудачно начали сезон.

Относительно ошибки голкипера Валентина Моргуна, Суркис признал, что такие "бабочки" являются частью становления вратарей, вспомнив даже Олекандра Шовковского в начале карьеры.

Президент клуба призвал не драматизировать ситуацию в клубе, поскольку мощные поражения были в этом сезоне и у "Ливерпуля" от "Кристал Пэлас" и у "Реала" от "Атлетико".

"О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется", — сказал Суркис.

футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис Карпаты Львов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
