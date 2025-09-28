Суркіс несподівано відреагував на нічию Динамо з Карпатами та серію без перемог

Суркіс стверджує, що у Динамо немає ніяких проблем
Київське "Динамо" в останньому матчі УПЛ зіграло внічию зі львівськими "Карпатами" (3:3). Для киян це вже третя нічия поспіль в чемпіонаті країни.
Про невдалі результати "Динамо" в коментарі порталу BLIK.ua висловився президент клубу Ігор Суркіс.
Суркіс не бачить проблем в результатах клубу
Суркіс відкинув припущення про кризу в команді і відзначив, що "Карпати" завзято боролися за перемогу, оскільки невдало почали сезон.
Стосовно помилки голкіпера Валентина Моргуна, Суркіс визнав, що такі "метелики" є частиною становлення воротарів, згадавши навіть Олекандра Шовковського на початку кар’єри.
Президент клубу закликав не драматизувати ситуацію в клубі, оскільки потужні поразки були цього сезону й у "Ліверпуля" від "Кристал Пелас" та у "Реала" від "Атлетико".
"Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюсь, ця безвиграшна серія перерветься", — сказав Суркіс.
Нагадаємо, збірна України U-20 переможно стартувала в матчі проти Республіки Корея на ЧС-2025 в Чилі.
Раніше українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, як прийняла допінг.
Читайте Новини.LIVE!