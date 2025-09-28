Суркіс несподівано відреагував на нічию Динамо з Карпатами та серію без перемог

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в останньому матчі УПЛ зіграло внічию зі львівськими "Карпатами" (3:3). Для киян це вже третя нічия поспіль в чемпіонаті країни.

Про невдалі результати "Динамо" в коментарі порталу BLIK.ua висловився президент клубу Ігор Суркіс.

Суркіс не бачить проблем в результатах клубу

Суркіс відкинув припущення про кризу в команді і відзначив, що "Карпати" завзято боролися за перемогу, оскільки невдало почали сезон.

Стосовно помилки голкіпера Валентина Моргуна, Суркіс визнав, що такі "метелики" є частиною становлення воротарів, згадавши навіть Олекандра Шовковського на початку кар’єри.

Президент клубу закликав не драматизувати ситуацію в клубі, оскільки потужні поразки були цього сезону й у "Ліверпуля" від "Кристал Пелас" та у "Реала" від "Атлетико".

"Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюсь, ця безвиграшна серія перерветься", — сказав Суркіс.

