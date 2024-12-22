Петр Порошенко отреагировал на победу Александра Усика

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Фото: Facebook/Петр Порошенко

После фантастической, тяжелой победы Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в адрес украинского боксера продолжают поступать поздравления. Свою высокую оценку поединку дал и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Слова поздравления Порошенко опубликовал в своем Facebook.

Читайте также:

Как Порошенко отреагировал на победу Усика

Поздравление Усику от Порошенко Фото: Скриншот

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что Александр своим поединком лишний раз доказал, что украинцы рождены побеждать.

"Александр Усик доказал это второй раз для всех, кто до сих пор этого не понял. Поздравляю, чемпион! Это было грандиозное шоу, где Украина представлена на самом высоком уровне. Мир должен знать, кем мы являемся! В единстве наша сила!", — написал Петр Порошенко.

Напомним, что легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой.

Ранее мы сообщали, что украинский чемпион поздравил президент Украины Владимир Зеленский.