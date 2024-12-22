Петро Порошенко відреагував на перемогу Олександра Усика

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Фото: Facebook/Петро Порошенко

Після фантастичної, важкої перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі на адресу українського боксера продовжують надходити привітання. Свою високу оцінку двобою дав і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Слова привітання Порошенко опублікував у своєму Facebook.

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Привітання Усику від Порошенка. Фото: Скриншот

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що Олександр своїм двобоєм зайвий раз довів, що українці народжені перемагати.

"Олександр Усик довів це вдруге для усіх, хто досі цього не зрозумів. Вітаю, чемпіоне! Це було грандіозне шоу, де Україна представлена на найвищому рівні. Світ має знати, ким ми є! В єдності наша сила!", — написав Петро Порошенко.

Нагадаємо, що легендарний боксер та мер Києва Віталій Кличко теж привітав Олександра Усика з перемогою.

Раніше ми повідомляли, що українського чемпіона привітав президент України Володимир Зеленський.