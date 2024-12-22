Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою Олександра Усика

Володимир Зеленський та Олександр Усик. Фото: Офіс президента

Перемога Олександра Усика у реваншу над Тайсоном Ф'юрі була дуже важливою для України. Ця перемога потрібна і тим хто на фронті й тим, хто в тилу.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму привітанні в Telegram до Олександра Усика.

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Привітання Олександру Усику від Володимира Зеленського. Фото: Скриншот

За словами президента України, своєю перемогою Олександр Усик зайвий раз довів, що українці свого не віддають. Попри всі негаразди все одно перемога буде за Україною.

"Ринг, поле бою чи дипломатична арена — бʼємося і свого не віддамо. З перемогою, козаче! З перемогою, Україно! Слава Україні!", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що легендарний боксер та мер Києва Віталій Кличко теж привітав Олександра Усика з перемогою.

А ще стало відомо, що британський боксер Тайсон Ф'юрі після програшу пішов з рингу, відмовившись від коментарів.