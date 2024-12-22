Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой Александра Усика

Владимир Зеленский и Александр Усик. Фото: Офис президента

Победа Александра Усика в реванше над Тайсоном Фьюри была очень важна для Украины. Эта победа нужна и тем, кто на фронте и тем, кто в тылу.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем поздравлении в Telegram Александру Усику.

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​ Поздравление Александру Усику от Владимира Зеленского . Фото: Скриншот

По словам президента Украины, своей победой Александр Усик лишний раз доказал, что украинцы своего не отдают. Несмотря на все проблемы все равно победа будет за Украиной.

"Ринг, поле боя или дипломатическая арена — сражаемся и своего не отдадим. С победой, казаче! С победой, Украина! Слава Украине!", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко тоже поздравил Александра Усика с победой.

А еще стало известно, что британский боксер Тайсон Фьюри после проигрыша ушел с ринга, отказавшись от комментариев.