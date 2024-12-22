Ф'юрі після програшу знову сказав, що переміг

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Почитати, як це було можна ось в цьому текстовому онлайні Усик — Ф'юрі 2.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі після програшу пішов з рингу, відмовившись від коментарів, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію MEGOGO.

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Проте вже пізніше він почав говорити. В підтрибунному приміщенні він дав короткий коментар, заявивши, що випередив Усика мінімум на три раунди, повідомляє SKY Sports.

Tyson Fury reacts to his rematch defeat to Oleksandr Usyk 🗣️ #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/CZtbQJKPGw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

Далі коментар був розлогішим, його опублікувала Irish News.

Що сказав Ф'юрі

"Я знову думав, що виграв бій... Я весь час йшов уперед", — зазначив він.

Проте, за словами Ф'юрі, "коли не завершуєш бій нокаутом, може статися таке".

"Я відчув трохи різдвяного настрою, думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів", — резюмував він.

Бій між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця спільним рішенням суддів.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.

В андеркарді Усик — Ф'юрі перемогу здобув одесит Андрій Новицький, який кинув виклик Деонтею Вайлдеру.

Ще один українець, Даніель Лапін також виграв свій бій.