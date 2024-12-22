Ф'юрі після програшу знову сказав, що переміг

Ф'юрі після програшу втік з рингу, а потім дав короткий коментар
Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Почитати, як це було можна ось в цьому текстовому онлайні Усик — Ф'юрі 2.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі після програшу пішов з рингу, відмовившись від коментарів, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію MEGOGO.
Проте вже пізніше він почав говорити. В підтрибунному приміщенні він дав короткий коментар, заявивши, що випередив Усика мінімум на три раунди, повідомляє SKY Sports.
Tyson Fury reacts to his rematch defeat to Oleksandr Usyk 🗣️ #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/CZtbQJKPGw— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
Далі коментар був розлогішим, його опублікувала Irish News.
Що сказав Ф'юрі
"Я знову думав, що виграв бій... Я весь час йшов уперед", — зазначив він.
Проте, за словами Ф'юрі, "коли не завершуєш бій нокаутом, може статися таке".
"Я відчув трохи різдвяного настрою, думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів", — резюмував він.
Бій між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця спільним рішенням суддів.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.
В андеркарді Усик — Ф'юрі перемогу здобув одесит Андрій Новицький, який кинув виклик Деонтею Вайлдеру.
Ще один українець, Даніель Лапін також виграв свій бій.
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