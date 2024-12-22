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Ф'юрі після програшу втік з рингу, а потім дав короткий коментар

22 грудня 2024 02:54
Олексій Паламарчук - Редактор
Ф'юрі після програшу знову сказав, що переміг
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Почитати, як це було можна ось в цьому текстовому онлайні Усик — Ф'юрі 2

Британський боксер Тайсон Ф'юрі після програшу пішов з рингу, відмовившись від коментарів, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію MEGOGO. 

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Проте вже пізніше він почав говорити. В підтрибунному приміщенні він дав короткий коментар, заявивши, що випередив Усика мінімум на три раунди, повідомляє SKY Sports

Далі коментар був розлогішим, його опублікувала Irish News. 

Що сказав Ф'юрі 

"Я знову думав, що виграв бій... Я весь час йшов уперед", — зазначив він. 

Проте, за словами Ф'юрі, "коли не завершуєш бій нокаутом, може статися таке"

"Я відчув трохи різдвяного настрою, думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів", — резюмував він.

Бій між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця спільним рішенням суддів. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.

В андеркарді Усик — Ф'юрі перемогу здобув одесит Андрій Новицький, який кинув виклик Деонтею Вайлдеру.

Ще один українець, Даніель Лапін також виграв свій бій.

спорт бокс Тайсон Ф'юрі боксер Усик — Ф'юрі 2

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