Фьюри после проигрыша снова сказал, что победил

Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Почитать, как это было возможно вот в этом текстовом онлайне Усик — Фьюри 2.

Британский боксер Тайсон Фьюри после проигрыша ушел с ринга, отказавшись от комментариев, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на трансляцию MEGOGO.

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Однако уже позже он стал говорить. В подтрибунном помещении он дал краткий комментарий, заявив, что опередил Усика минимум на три раунда, сообщает SKY Sports.

Tyson Fury reacts to his rematch defeat to Oleksandr Usyk 🗣️ #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/CZtbQJKPGw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

Далее комментарий был более пространным, его опубликовала Irish News.

Что сказал Фьюри

"Я снова думал, что выиграл бой... Я все время шел вперед", — отметил он.

Однако, по словам Фьюри, "когда не завершаешь бой нокаутом, может произойти такое".

"Я почувствовал немного рождественского настроения, думаю, он получил маленький рождественский подарок от судей", — резюмировал он.

Бой между Усиком и Фьюри завершился победой украинца совместным решением судей.

Напомним, портал Новини.LIVE провел прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Фьюри 2.

В андеркарде Усик — Фьюри победил одессит Андрей Новицкий, бросивший вызов Деонтею Уайлдеру.

Еще один украинец Даниэль Лапин также выиграл свой бой.