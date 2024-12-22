Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Фьюри после проигрыша ушел с ринга, но дал краткий комментарий arrow

Фьюри после проигрыша ушел с ринга, но дал краткий комментарий

22 декабря 2024 02:54
Алексей Паламарчук - Редактор
Фьюри после проигрыша снова сказал, что победил
Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Почитать, как это было возможно вот в этом текстовом онлайне Усик — Фьюри 2.

Британский боксер Тайсон Фьюри после проигрыша ушел с ринга, отказавшись от комментариев, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на трансляцию MEGOGO.

Читайте также:

Однако уже позже он стал говорить. В подтрибунном помещении он дал краткий комментарий, заявив, что опередил Усика минимум на три раунда, сообщает SKY Sports.

Далее комментарий был более пространным, его опубликовала Irish News.

Что сказал Фьюри

"Я снова думал, что выиграл бой... Я все время шел вперед", — отметил он.

Однако, по словам Фьюри, "когда не завершаешь бой нокаутом, может произойти такое".

"Я почувствовал немного рождественского настроения, думаю, он получил маленький рождественский подарок от судей", — резюмировал он.

Бой между Усиком и Фьюри завершился победой украинца совместным решением судей.

Напомним, портал Новини.LIVE провел прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Фьюри 2.

В андеркарде Усик — Фьюри победил одессит Андрей Новицкий, бросивший вызов Деонтею Уайлдеру.

Еще один украинец Даниэль Лапин также выиграл свой бой.

спорт бокс Тайсон Фьюри боксер Усик — Фьюри 2

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" ищет на фронт поваров — какие требования к кандидатам

03:24 Шевченко отреагировал на победу Усика над Фьюри

03:21 Украинцы своего не отдают — Усика поздравил президент Украины

02:58 Усик — Фьюри. Видео лучших моментов боя — реванша

02:54 Фьюри после проигрыша ушел с ринга, но дал краткий комментарий

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

02:41 Российские "предсказатели" бессильны — Кличко поздравил Усика

02:25 Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

02:09 Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

02:06 Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

03:26 "Азов" ищет на фронт поваров — какие требования к кандидатам

03:24 Шевченко отреагировал на победу Усика над Фьюри

03:21 Украинцы своего не отдают — Усика поздравил президент Украины

02:58 Усик — Фьюри. Видео лучших моментов боя — реванша

02:54 Фьюри после проигрыша ушел с ринга, но дал краткий комментарий

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

02:41 Российские "предсказатели" бессильны — Кличко поздравил Усика

02:25 Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

02:09 Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

02:06 Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине