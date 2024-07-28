Расписание олимпийских соревнований сегодня и где можно их посмотреть бесплатно

Элина Свитолина на футбольном матче. Фото: Facebook Элины Свитолиной

Сегодня в Париже начинается второй соревновательный день в летней Олимпиаде 2024. Конечно, будет выступать и украинская олимпийская сборная в различных видах спорта.

О расписании спортивных событий на Олимпиаде 2024 сегодня сообщает Суспільне Спорт.

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Чтобы поддержать нашу сборную и насладиться выступлениями участников соревнований, достаточно открыть сайт Суспільне Спорт, на котором будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.

Также за соревнованиями можно наблюдать на телеканалах Общественного в регионах. Например, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д.

Расписание спортивных событий на сегодня, 28 июля

В 10:30 начнутся соревнования по спортивной гимнастике (субдивизионы 1 и 2).

В 10:30 украинские спортсмены будут соревноваться в академической гребле и настольном теннисе.

11:00 станет золотым часом для любителей дзюдо. В это время на татами сразится Богдан Ядов в весе до 66 кг.

В 12:00 начнется утренняя сессия по плаванию и планируется выступление украинца Александра Желтякова.

В 15:00 состоится гонка по маунтенбайку — кросс-кантри. От Украины в гонке будет принимать участие Яна Беломоина.

А на теннисном корте также в 15.00 появится легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина.

В 16:30 состоится гребли на байдарках и каноэ. Виктория Усс попробует свои силы в полуфинале.

В 17:00 состоятся финалы дзюдоистов: мужчин до 66 кг и женщин до 52 кг.

Теннисистка Марта Костюк тоже выйдет на теннисный корт, но уже в 17:00.

Командная стрельба из лука стартует в 17:45. Женщины будут сражаться за третье место и финал.

В 18:40 всех зрителей будет ждать финал в гребле на байдарках и каноэ.

Теннисный вечер своим выступлением на корте начнет Ангелина Калинина в 19:00. А в 21.00 его завершит Даяна Ястремская.

Тем временем в 20:00 поклонники женского и мужского фехтования смогут наблюдать за полуфиналами и финалами.

В 21:30 состоятся вечерняя сессия: финалы соревнований по плаванию.

Напомним, 26 июля во французской столице — Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на пролетевший над городом воздушный шар.

Также на Олимпийских играх есть поселок спортсменов. Их покой оберегают как "зеницу ока". Там живут звезды мирового спорта. В этом году там также есть украинские олимпийцы.