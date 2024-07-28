Расписание олимпийских соревнований сегодня и где можно их посмотреть бесплатно

Украинцы Свитолина, Костюк, Желтяков во второй день Олимпиады-2024 — когда и где смотреть
Сегодня в Париже начинается второй соревновательный день в летней Олимпиаде 2024. Конечно, будет выступать и украинская олимпийская сборная в различных видах спорта.
О расписании спортивных событий на Олимпиаде 2024 сегодня сообщает Суспільне Спорт.
Когда и где смотреть выступления украинских спортсменов на Олимпиаде
Чтобы поддержать нашу сборную и насладиться выступлениями участников соревнований, достаточно открыть сайт Суспільне Спорт, на котором будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.
Также за соревнованиями можно наблюдать на телеканалах Общественного в регионах. Например, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д.
Расписание спортивных событий на сегодня, 28 июля
В 10:30 начнутся соревнования по спортивной гимнастике (субдивизионы 1 и 2).
В 10:30 украинские спортсмены будут соревноваться в академической гребле и настольном теннисе.
11:00 станет золотым часом для любителей дзюдо. В это время на татами сразится Богдан Ядов в весе до 66 кг.
В 12:00 начнется утренняя сессия по плаванию и планируется выступление украинца Александра Желтякова.
В 15:00 состоится гонка по маунтенбайку — кросс-кантри. От Украины в гонке будет принимать участие Яна Беломоина.
А на теннисном корте также в 15.00 появится легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина.
В 16:30 состоится гребли на байдарках и каноэ. Виктория Усс попробует свои силы в полуфинале.
В 17:00 состоятся финалы дзюдоистов: мужчин до 66 кг и женщин до 52 кг.
Теннисистка Марта Костюк тоже выйдет на теннисный корт, но уже в 17:00.
Командная стрельба из лука стартует в 17:45. Женщины будут сражаться за третье место и финал.
В 18:40 всех зрителей будет ждать финал в гребле на байдарках и каноэ.
Теннисный вечер своим выступлением на корте начнет Ангелина Калинина в 19:00. А в 21.00 его завершит Даяна Ястремская.
Тем временем в 20:00 поклонники женского и мужского фехтования смогут наблюдать за полуфиналами и финалами.
В 21:30 состоятся вечерняя сессия: финалы соревнований по плаванию.
Напомним, 26 июля во французской столице — Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на пролетевший над городом воздушный шар.
Также на Олимпийских играх есть поселок спортсменов. Их покой оберегают как "зеницу ока". Там живут звезды мирового спорта. В этом году там также есть украинские олимпийцы.
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