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Шевченко з потужною промовою звернувся до збірної України після перемоги над Марокко

27 липня 2024 22:29
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Шевченко похвалив збірну України за перемогу над Марокко — відео
Глава УАФ Андрій Шевченко на матчі Україна — Марокко. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У другому турі групового етапу олімпійського футбольного турніру збірна України перемогла Марокко (2:1). Після матчу у роздягальню до синьо-жовтих зайшов глава УАФ Андрій Шевченко.

Керівник українського футболу похвалив гравців за перемогу, що можна побачити на відео УАФ.

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За словами Шевченко, гравці команди зробили правильні висновки після поразки від збірної Іраку в першому турі групового етапу.

Також глава УАФ побажав зіграти в наступному матчі з Аргентиною з таким же настроєм та показати боротьбу.

"Дуже правильно, що ви зробили висновки, дуже правильно. Бажаю, щоб на наступний матч ви вийшли з таким настроєм, як сьогодні. Сьогодні було бажання, була боротьба, тому ви виграли матч", — сказав Шевченко.

Зазначимо, що після двох турів всі команди в квартеті України мають по три бали. Команда Руслана Ротаня займає третє місце, поступаючись Марокко лише за жовтими картками та через видалення.

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