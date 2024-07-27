Шевченко похвалив збірну України за перемогу над Марокко — відео

Шевченко з потужною промовою звернувся до збірної України після перемоги над Марокко
У другому турі групового етапу олімпійського футбольного турніру збірна України перемогла Марокко (2:1). Після матчу у роздягальню до синьо-жовтих зайшов глава УАФ Андрій Шевченко.
Керівник українського футболу похвалив гравців за перемогу, що можна побачити на відео УАФ.
Шевченко виступив перед олімпійською збірною
За словами Шевченко, гравці команди зробили правильні висновки після поразки від збірної Іраку в першому турі групового етапу.
Також глава УАФ побажав зіграти в наступному матчі з Аргентиною з таким же настроєм та показати боротьбу.
"Дуже правильно, що ви зробили висновки, дуже правильно. Бажаю, щоб на наступний матч ви вийшли з таким настроєм, як сьогодні. Сьогодні було бажання, була боротьба, тому ви виграли матч", — сказав Шевченко.
Зазначимо, що після двох турів всі команди в квартеті України мають по три бали. Команда Руслана Ротаня займає третє місце, поступаючись Марокко лише за жовтими картками та через видалення.
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