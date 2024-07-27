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Шевченко с мощной речью обратился к сборной Украины после победы над Марокко

27 июля 2024 22:29
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Шевченко похвалил сборную Украины за победу над Марокко
Глава УАФ Андрей Шевченко на матче Украина — Марокко. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Во втором туре группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Украины победила Марокко (2:1). После матча в раздевалку сине-желтых вошел глава УАФ Андрей Шевченко.

Руководитель украинского футбола похвалил игроков за победу, что можно увидеть на видео УАФ.

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По словам Шевченко, игроки команды сделали правильные выводы после поражения сборной Ирака в первом туре группового этапа.

Глава УАФ пожелал сыграть в следующем матче с Аргентиной с таким же настроением и показать борьбу.

"Очень правильно, что вы сделали выводы, очень правильно. Хочу, чтобы на следующий матч вы вышли с таким настроением, как сегодня. Сегодня было желание, была борьба, поэтому вы выиграли матч", — сказал Шевченко.

Отметим, что после двух туров у всех команд в квартете Украины есть по три балла. Команда Руслана Ротаня занимает третье место, уступая Марокко только по желтым карточкам и из-за удаления.

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УАФ футбол Андрей Шевченко Олимпийские игры Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины Париж-2024

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