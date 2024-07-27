Шевченко похвалил сборную Украины за победу над Марокко

Шевченко с мощной речью обратился к сборной Украины после победы над Марокко
Во втором туре группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Украины победила Марокко (2:1). После матча в раздевалку сине-желтых вошел глава УАФ Андрей Шевченко.
Руководитель украинского футбола похвалил игроков за победу, что можно увидеть на видео УАФ.
Шевченко выступил перед олимпийской сборной
По словам Шевченко, игроки команды сделали правильные выводы после поражения сборной Ирака в первом туре группового этапа.
Глава УАФ пожелал сыграть в следующем матче с Аргентиной с таким же настроением и показать борьбу.
"Очень правильно, что вы сделали выводы, очень правильно. Хочу, чтобы на следующий матч вы вышли с таким настроением, как сегодня. Сегодня было желание, была борьба, поэтому вы выиграли матч", — сказал Шевченко.
Отметим, что после двух туров у всех команд в квартете Украины есть по три балла. Команда Руслана Ротаня занимает третье место, уступая Марокко только по желтым карточкам и из-за удаления.
Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.
Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.
Довбик оскорбил известного топового тренера.
Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.
В Усика назвали гонорар за третий бой с Джошуа.
Читайте Новини.LIVE!