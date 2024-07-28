Розклад олімпійських змагань на сьогодні і де можна їх подивитись безплатно

Еліна Світоліна на футбольному матчі. Фото: Facebook Еліни Світоліної

Сьогодні у Парижі починається другий день змагань у літній Олімпіаді 2024. Звичайно, виступатиме й українська олімпійська збірна у різних видах спорту.

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді 2024 на сьогодні повідомляє Суспільне Спорт.

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Щоб підтримати нашу збірну та насолодитись виступами учасників змагань достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Так само за змаганнями можна спостерігати на телеканалах Суспільного у регіонах. Наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Харків і т. д.

Розклад спортивних подій на сьогодні, 28 липня

О 10:30 розпочнуться змагання зі спортивної гімнастики (Субдивізіони 1 та 2).

Об 10:30 українські спортсмени змагатимуться у академічному веслуванні та настільному тенісі.

11:00 стане золотою годиною для любителів дзюдо. В цей час на татамі змагатиметься Богдан Ядов у вазі до 66 кг.

О 12:00 почнеться ранкова сесія з плавання і планується виступ українця Олександра Желтякова.

О 15:00 відбудуться перегони з маунтенбайку — крос-кантрі. Від України в перегонах братиме учать Яна Беломоіна.

А на тенісному корті також о 15:00 з'явиться легендарна українська тенісистка Еліна Світоліна.

О 16:30 відбудеться веслування на байдарках і каное. Вікторія Ус спробує свої сили у півфіналі.

О 17:00 відбудуться фінали дзюдоїстів: чоловіків до 66 кг та жінок до 52 кг.

Тенісистка Марта Костюк теж вийде на тенісний корт, але вже о 17:00.

Командна стрільба з лука стартує о 17:45. Жінки боротимуться за трете місто та фінал.

О 18:40 всіх глядачів чекатиме фінал у веслуванні на байдарках і каное.

Тенісний вечір своїм виступом на корті розпочне Ангеліна Калініна о 19:00. А о 21:00 його завершить Даяна Ястремська.

Тим часом, о 20:00 шанувальники жіночого та чоловічого фехтування зможуть спостерігати за півфіналами та фіналами.

О 21:30 відбудуться вечірня сесія: фінали змагань з плавання.

Нагадаємо, 26 липня у французькій столиці — Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

Також на Олімпійських іграх є селище спортсменів. Їхній спокій оберігають як "зіницю ока". Там живуть зірки світового спорту. Цього року там також є українські олімпійці.