Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина приняла неожиданное решение о завершении сезона

Свитолина приняла неожиданное решение о завершении сезона

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 18:06
Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 — в чем причина
Элина Свитолина. Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Элина Свитолина имеет определенные проблемы со здоровьем, из-за которых испытывает дискомфорт. Поэтому она должна была пропустить турнир в Пекине.

Однако, Свитолина сообщила в Instagram, что завершила сезон досрочно.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Svito (@elisvitolina)

Свитолина решила взять паузу

Элина объявила о завершении сезона 2025 года, что приведет к ее снятию со всех турниров азиатской части сезона. После возвращения из декретного отпуска она делает это постоянно.

Свитолина обратилась к фанатам, заявив, что теннис для нее — это не про деньги, славу или рейтинги, а про страсть и полную отдачу на корте. Она признала, что сейчас не находится на нужном уровне, чтобы бороться, и нуждается во времени для восстановления.

По словам Свитолиной, тяжелые дни не делают ее слабой, а лишь подчеркивают, что она человек, которому нужен отдых, чтобы "перезарядиться" и вернуться сильнее.

Теннисистка подчеркнула, что хочет снова выйти на корт с полной отдачей для себя, фанатов и игры.

На прошлой неделе Свитолина представляла сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" уступили Италии в полуфинале.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду выразил недовольство вручением "Золотого мяча-2025".

Киевское "Динамо" могут вернуть в Лигу Европы — все зависит от позиции УЕФА и других клубов.

Элина Свитолина Теннис WTA украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации