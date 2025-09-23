Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 — в чем причина

Элина Свитолина. Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Элина Свитолина имеет определенные проблемы со здоровьем, из-за которых испытывает дискомфорт. Поэтому она должна была пропустить турнир в Пекине.

Однако, Свитолина сообщила в Instagram, что завершила сезон досрочно.

Свитолина решила взять паузу

Элина объявила о завершении сезона 2025 года, что приведет к ее снятию со всех турниров азиатской части сезона. После возвращения из декретного отпуска она делает это постоянно.

Свитолина обратилась к фанатам, заявив, что теннис для нее — это не про деньги, славу или рейтинги, а про страсть и полную отдачу на корте. Она признала, что сейчас не находится на нужном уровне, чтобы бороться, и нуждается во времени для восстановления.

По словам Свитолиной, тяжелые дни не делают ее слабой, а лишь подчеркивают, что она человек, которому нужен отдых, чтобы "перезарядиться" и вернуться сильнее.

Теннисистка подчеркнула, что хочет снова выйти на корт с полной отдачей для себя, фанатов и игры.

На прошлой неделе Свитолина представляла сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" уступили Италии в полуфинале.

