Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025 — в чем причина

Свитолина приняла неожиданное решение о завершении сезона
Украинская теннисистка Элина Свитолина имеет определенные проблемы со здоровьем, из-за которых испытывает дискомфорт. Поэтому она должна была пропустить турнир в Пекине.
Однако, Свитолина сообщила в Instagram, что завершила сезон досрочно.
Свитолина решила взять паузу
Элина объявила о завершении сезона 2025 года, что приведет к ее снятию со всех турниров азиатской части сезона. После возвращения из декретного отпуска она делает это постоянно.
Свитолина обратилась к фанатам, заявив, что теннис для нее — это не про деньги, славу или рейтинги, а про страсть и полную отдачу на корте. Она признала, что сейчас не находится на нужном уровне, чтобы бороться, и нуждается во времени для восстановления.
По словам Свитолиной, тяжелые дни не делают ее слабой, а лишь подчеркивают, что она человек, которому нужен отдых, чтобы "перезарядиться" и вернуться сильнее.
Теннисистка подчеркнула, что хочет снова выйти на корт с полной отдачей для себя, фанатов и игры.
На прошлой неделе Свитолина представляла сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" уступили Италии в полуфинале.
