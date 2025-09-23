Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025 — у чому причина

Еліна Світоліна. Фото: ФТУ

Українська тенісистка Еліна Світоліна має певні проблеми зі здоров'ям, через які відчуває дискомфорт. Тому вона мала пропустити турнір в Пекіні.

Однак, Світоліна повідомила в Instagram, що завершила сезон достроково.

Світоліна вирішила взяти паузу

Еліна оголосила про завершення сезону 2025 року, що призведе до її зняття з усіх турнірів азійської частини сезону. Після повернення з декретної відпустки вона робить це постійно.

Світоліна звернулася до фанатів, заявивши, що теніс для неї — це не про гроші, славу чи рейтинги, а про пристрасть і повну віддачу на корті. Вона визнала, що зараз не перебуває на потрібному рівні, щоб боротися, і потребує часу для відновлення.

За словами Світоліної, важкі дні не роблять її слабкою, а лише підкреслюють, що вона людина, якій потрібен відпочинок, щоб "перезарядитися" та повернутися сильнішою.

Тенісистка підкреслила, що хоче знову вийти на корт із повною віддачею для себе, фанатів і гри.

Минулого тижня Світоліна представляла збірну Україну на Кубку Біллі Джин Кінг, де "синьо-жовті" поступилися Італії у півфіналі.

