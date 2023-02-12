Глава МОК Томас Бах рассказал, как Украине поможет опыт КНДР и Южной Кореи

В МОК собираются допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах снова раскритиковал украинских спортсменов из-за нежелания принимать участия в турнирах, на которые допустят россиян.

Спортивный чиновник привел в качестве примера совершенно некорректный пример, дав интервью "Суспільному".

Глава МОК Томас Бах осуждает безапелляционную позицию ряда стран, Национальные олимпийские комитеты которых потребовали не допускать спортсменов из рф и Беларуси на Олимпийские игры-2024. Чиновник продолжает защищать российских спортсменов, прикрывая свои действия заботой об олимпийских принципах.

Чего добивается президент МОК?

Томас Бах считает, что запрет на участие в Олимпиаде-2024 является нарушением прав человека. Он выразил желание бороться с угрозой бойкота Игр со стороны ряда государств.

"Это не прерогатива правительств решать, кто и в каких видах спорта может соревноваться, иначе это станет концом международного спорта, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы к этому привыкли.

Рассмотрим эти вопросы, попытаемся найти решение и справедливость как миссию спорта. Ведь миссия спорта — объединять, не разделять и не становиться предпосылкой для больших конфронтаций и эскалаций", — объяснил Томас Бах.

Что президент МОК предлагает Украине?

Глава МОК считает своей миссией способствовать установлению мира. Президент организации намерен бороться за участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде.

"История покажет, кто сделал больше для мира: тот, кто пытался держаться определенных линий и коммуницировать или пытался изолировать и разделять.

У нас был положительный опыт в олимпийском движении, можете вспомнить, как это было с Северной и Южной Кореями, что мы сделали с Израилем и Палестиной или в случае с Косово или многими другими конфликтами", — заявил Томас Бах.

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