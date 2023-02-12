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"Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24

12 февраля 2023 18:38
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Глава МОК Томас Бах рассказал, как Украине поможет опыт КНДР и Южной Кореи
В МОК собираются допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах снова раскритиковал украинских спортсменов из-за нежелания принимать участия в турнирах, на которые допустят россиян.

Спортивный чиновник привел в качестве примера совершенно некорректный пример, дав интервью "Суспільному". 

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Глава МОК Томас Бах осуждает безапелляционную позицию ряда стран, Национальные олимпийские комитеты которых потребовали не допускать спортсменов из рф и Беларуси на Олимпийские игры-2024. Чиновник продолжает защищать российских спортсменов, прикрывая свои действия заботой об олимпийских принципах. 

Чего добивается президент МОК?

Томас Бах считает, что запрет на участие в Олимпиаде-2024 является нарушением прав человека. Он выразил желание бороться с угрозой бойкота Игр со стороны ряда государств. 

"Это не прерогатива правительств решать, кто и в каких видах спорта может соревноваться, иначе это станет концом международного спорта, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы к этому привыкли.

Рассмотрим эти вопросы, попытаемся найти решение и справедливость как миссию спорта. Ведь миссия спорта — объединять, не разделять и не становиться предпосылкой для больших конфронтаций и эскалаций", — объяснил Томас Бах. 

Олимпиада-2024

Что президент МОК предлагает Украине? 

Глава МОК считает своей миссией способствовать установлению мира. Президент организации намерен бороться за участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде. 

"История покажет, кто сделал больше для мира: тот, кто пытался держаться определенных линий и коммуницировать или пытался изолировать и разделять.

У нас был положительный опыт в олимпийском движении, можете вспомнить, как это было с Северной и Южной Кореями, что мы сделали с Израилем и Палестиной или в случае с Косово или многими другими конфликтами", — заявил Томас Бах. 

Напомним, киевское "Динамо" готово подписать результативного нападающего за два с половиной миллиона евро. Украинский клуб ведет переговоры с футболистом и его агентом. 

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал перспективы в команде защитника сборной Украины Николая Матвиенко, которым интересуются в АПЛ.

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