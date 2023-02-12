Глава МОК Томас Бах розповів, як Україні допоможе досвід КНДР та Південної Кореї

У МОК збираються допустити росіян та білорусів на Олімпійські ігри у Парижі

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах знову розкритикував українських спортсменів через небажання брати участь у турнірах, на які допустять росіян.

Спортивний чиновник навів як приклад абсолютно некоректний приклад, давши інтерв'ю "Суспільному".

Глава МОК Томас Бах засуджує безапеляційну позицію низки країн, Національні олімпійські комітети яких вимагали не допускати спортсменів із росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024. Чиновник продовжує захищати російських спортсменів, прикриваючи свої дії турботою про олімпійські засади.

Чого добивається президент МОК?

Томас Бах вважає, що заборона на участь в Олімпіаді-2024 є порушенням прав людини. Він висловив бажання боротися із загрозою бойкоту Ігор з боку низки держав.

"Це не прерогатива урядів вирішувати, хто і в яких видах спорту може змагатися, інакше це стане кінцем міжнародного спорту, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, як ми до цього звикли.

Розглянемо ці питання, спробуємо знайти рішення та справедливість як місію спорту. Адже місія спорту — об'єднувати, не розділяти та не ставати передумовою для великих конфронтацій та ескалацій", — пояснив Томас Бах.

Що президент МОК пропонує Україні?

Глава МОК вважає своєю місією сприяти встановленню миру. Президент організації має намір боротися за участь росіян та білорусів у паризькій Олімпіаді.

"Історія покаже, хто зробив більше для світу: той, хто намагався триматися певних ліній та комунікувати чи намагався ізолювати та розділяти.

У нас був позитивний досвід в олімпійському русі, можете згадати, як це було з Північною та Південною Кореями, що ми зробили з Ізраїлем та Палестиною або у випадку з Косово чи багатьма іншими конфліктами", — заявив Томас Бах.

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