Глава МОК Томас Бах розповів, як Україні допоможе досвід КНДР та Південної Кореї

"Так було у КНДР та Південній Кореї": Томас Бах про заклик України ігнорувати росіян на Олімпіаді-24
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах знову розкритикував українських спортсменів через небажання брати участь у турнірах, на які допустять росіян.
Спортивний чиновник навів як приклад абсолютно некоректний приклад, давши інтерв'ю "Суспільному".
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Глава МОК Томас Бах засуджує безапеляційну позицію низки країн, Національні олімпійські комітети яких вимагали не допускати спортсменів із росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024. Чиновник продовжує захищати російських спортсменів, прикриваючи свої дії турботою про олімпійські засади.
Чого добивається президент МОК?
Томас Бах вважає, що заборона на участь в Олімпіаді-2024 є порушенням прав людини. Він висловив бажання боротися із загрозою бойкоту Ігор з боку низки держав.
"Це не прерогатива урядів вирішувати, хто і в яких видах спорту може змагатися, інакше це стане кінцем міжнародного спорту, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, як ми до цього звикли.
Розглянемо ці питання, спробуємо знайти рішення та справедливість як місію спорту. Адже місія спорту — об'єднувати, не розділяти та не ставати передумовою для великих конфронтацій та ескалацій", — пояснив Томас Бах.
Що президент МОК пропонує Україні?
Глава МОК вважає своєю місією сприяти встановленню миру. Президент організації має намір боротися за участь росіян та білорусів у паризькій Олімпіаді.
"Історія покаже, хто зробив більше для світу: той, хто намагався триматися певних ліній та комунікувати чи намагався ізолювати та розділяти.
У нас був позитивний досвід в олімпійському русі, можете згадати, як це було з Північною та Південною Кореями, що ми зробили з Ізраїлем та Палестиною або у випадку з Косово чи багатьма іншими конфліктами", — заявив Томас Бах.
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