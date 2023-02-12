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"Так було у КНДР та Південній Кореї": Томас Бах про заклик України ігнорувати росіян на Олімпіаді-24

12 лютого 2023 18:38
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Глава МОК Томас Бах розповів, як Україні допоможе досвід КНДР та Південної Кореї
У МОК збираються допустити росіян та білорусів на Олімпійські ігри у Парижі
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах знову розкритикував українських спортсменів через небажання брати участь у турнірах, на які допустять росіян.

Спортивний чиновник навів як приклад абсолютно некоректний приклад, давши інтерв'ю "Суспільному".

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Глава МОК Томас Бах засуджує безапеляційну позицію низки країн, Національні олімпійські комітети яких вимагали не допускати спортсменів із росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024. Чиновник продовжує захищати російських спортсменів, прикриваючи свої дії турботою про олімпійські засади.

Чого добивається президент МОК?

Томас Бах вважає, що заборона на участь в Олімпіаді-2024 є порушенням прав людини. Він висловив бажання боротися із загрозою бойкоту Ігор з боку низки держав.

"Це не прерогатива урядів вирішувати, хто і в яких видах спорту може змагатися, інакше це стане кінцем міжнародного спорту, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, як ми до цього звикли.

Розглянемо ці питання, спробуємо знайти рішення та справедливість як місію спорту. Адже місія спорту — об'єднувати, не розділяти та не ставати передумовою для великих конфронтацій та ескалацій", — пояснив Томас Бах.

Олімпіада-2024

Що президент МОК пропонує Україні?

Глава МОК вважає своєю місією сприяти встановленню миру. Президент організації має намір боротися за участь росіян та білорусів у паризькій Олімпіаді.

"Історія покаже, хто зробив більше для світу: той, хто намагався триматися певних ліній та комунікувати чи намагався ізолювати та розділяти.

У нас був позитивний досвід в олімпійському русі, можете згадати, як це було з Північною та Південною Кореями, що ми зробили з Ізраїлем та Палестиною або у випадку з Косово чи багатьма іншими конфліктами", — заявив Томас Бах.

Нагадаємо, київське "Динамо" готове підписати результативного нападаючого за два з половиною мільйони євро. Український клуб веде переговори з футболістом та його агентом.

Директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна розповів перспективи у команді захисника збірної України Миколи Матвієнка, яким цікавляться в АПЛ.

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