Артем Степанов забил Милану в Юношеской лиге УЕФА — Байер победил

Артем Степанов. Фото: "Байер"

В леверкузенском "Байере" выступает талантливый украинский форвард Артем Степанов. Футболист представляет команду U-19.

Степанов вместе с "Байером" сыграл с "Миланом" в Юношеской лиге УЕФА, сообщил портал Новини.LIVE.

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• #𝐔𝐞𝐟𝐚𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 pic.twitter.com/EFLlojsACK — 𝐉𝐔𝐀𝐍𝐈𝐓𝐎 (@Juanito__91) October 1, 2024

Степанов забил "Милану"

Степанов, который летом привлекался в сборные Украины U-17 и U-19, вышел на игру в стартовом составе и отыграл весь матч.

Украинец забил мяч и сделал одну голевую передачу, а "Байер" выиграл со счетом 3:1.

Отметим, что гол стал для Степанова первым в Юношеской лиге УЕФА.

В текущем сезоне Степаном отметился восемью голами и одним ассистом в 10 матчах за "Байер" U-19.

Отметим, что главный тренер первой команды Хаби Алонсо привлекал Степанова к тренировкам первой команды. При этом украинец также попадал в заявку команды на матч Кубка Германии.

Напомним, ранее "Байер" нанял тренера из Украины. Им оказался легенда луганской "Зари".

Украинского форварда Артема Довбика могут купить известные команды из Англии.