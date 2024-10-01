Артем Степанов забив Мілану в Юнацькій лізі УЄФА — Баєр переміг

Артем Степанов. Фото: "Байєр"

У леверкузенському "Баєрі" виступає талановитий український форвард Артем Степанов. Футболіст представляє команду U-19.

Степанов разом із "Баєром" зіграв з "Міланом" у Юнацькій лізі УЄФА, повідомив портал Новини.LIVE.

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• #𝐔𝐞𝐟𝐚𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 pic.twitter.com/EFLlojsACK — 𝐉𝐔𝐀𝐍𝐈𝐓𝐎 (@Juanito__91) October 1, 2024

Степанов забив "Мілану"

Степанов, який влітку залучався до збірних України U-17 та U-19, вийшов на гру у стартовому складі та відіграв весь матч.

Українець забив м'яч і зробив одну гольову передачу, а "Баєр" виграв із рахунком 3:1.

Зазначимо, що гол став для Степанова першим у Юнацькій лізі УЄФА.

У поточному сезоні Степаном відзначився вісьмома голами та одним асистом у 10 матчах за "Баєр" U-19.

Зазначимо, що головний тренер першої команди Хабі Алонсо залучав Степанова до тренувань першої команди. При цьому українець також потрапляв до заявки команди на матч Кубка Німеччини.

Нагадаємо, раніше "Баєр" найняв тренера з України. Ним виявився легенда луганської "Зорі".

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