Украина может потерять вратаря Максима Воронова. Возможна смена гражданства

Талантливый украинский вратарь может сменить гражданство
Украина может потерять талантливого молодого вратаря. Футболист планирует сменить гражданство
Речь идет об вратаре Максиме Воронове, сообщил портал Sportarena.
Украина может потерять футболиста
По информации источника, 18-летний уроженец Луганска и воспитанник харьковского "Металлиста" может стать гражданином Бразилии.
Из-за начала полномасштабного российского вторжения Воронов переехал в Бразилию и в марте 2023 года стал футболистом "Атлетико Паранаенсе".
В чемпионате Бразилии U-20 Воронов сыграл лишь в восьми матчах и постоянно ведет конкуренцию с воспитанником клуба Карлосом Эдуардо.
В мае текущего года Воронов попал в различные хит-парады, когда забил гол от своих ворот.
Отметим, что в Бразилейрао U-20 команда с Вороновым дошла к полуфиналу плей-офф, где уступили "Палмейрасу".
Интересно, что основная команда "Атлетико Паранаэнсе" идет лишь 15-й в бразильской Серии А.
Напомним, вратарь юношеской сборной Украины вскоре может перейти в лондонский "Челси".
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