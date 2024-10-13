Украина может потерять вратаря Максима Воронова. Возможна смена гражданства

Максим Воронов. Фото: instagram.com/voronov_maksym06/

Украина может потерять талантливого молодого вратаря. Футболист планирует сменить гражданство

Речь идет об вратаре Максиме Воронове, сообщил портал Sportarena.

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Максим Воронов. Фото: instagram.com/voronov_maksym06/

Украина может потерять футболиста

По информации источника, 18-летний уроженец Луганска и воспитанник харьковского "Металлиста" может стать гражданином Бразилии.

Из-за начала полномасштабного российского вторжения Воронов переехал в Бразилию и в марте 2023 года стал футболистом "Атлетико Паранаенсе".

В чемпионате Бразилии U-20 Воронов сыграл лишь в восьми матчах и постоянно ведет конкуренцию с воспитанником клуба Карлосом Эдуардо.

В мае текущего года Воронов попал в различные хит-парады, когда забил гол от своих ворот.

Отметим, что в Бразилейрао U-20 команда с Вороновым дошла к полуфиналу плей-офф, где уступили "Палмейрасу".

Интересно, что основная команда "Атлетико Паранаэнсе" идет лишь 15-й в бразильской Серии А.

Напомним, вратарь юношеской сборной Украины вскоре может перейти в лондонский "Челси".

В Днепре планируют построить автодром мирового уровня, где смогут проходить международные автоспортивные события.