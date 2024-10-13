Україна може втратити воротаря Максима Воронова. Можлива зміна громадянства

Талановитий український воротар може змінити громадянство
Україна може втратити талановитого молодого воротаря. Футболіст планує змінити громадянство.
Йдеться про воротаря Максима Воронова, повідомив портал Sportarena.
Україна може втратити футболіста
За інформацією джерела, 18-річний уродженець Луганська та вихованець харківського "Металіста" може стати громадянином Бразилії.
Через початок повномасштабного російського вторгнення Воронов переїхав до Бразилії і в березні 2023 року став футболістом "Атлетіко Паранаєнсе".
У чемпіонаті Бразилії U-20 Воронов зіграв лише у восьми матчах і постійно веде конкуренцію з вихованцем клубу Карлосом Едуардо.
У травні поточного року Воронов потрапив до різних хіт-парадів, коли забив гол від своїх воріт.
Зазначимо, що у Бразілейрао U-20 команда з Вороновим дійшла до півфіналу плей-оф, де поступилися "Палмейрасу".
Цікаво, що основна команда "Атлетіко Паранаенсе" йде лише 15-ю у бразильській Серії А.
Нагадаємо, воротар юнацької збірної України незабаром може перейти до лондонського "Челсі".
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