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Талановитий український воротар може змінити громадянство

13 жовтня 2024 18:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна може втратити воротаря Максима Воронова. Можлива зміна громадянства
Максим Воронов. Фото: instagram.com/voronov_maksym06/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Україна може втратити талановитого молодого воротаря. Футболіст планує змінити громадянство.

Йдеться про воротаря Максима Воронова, повідомив портал Sportarena.

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Максим Воронов. Фото: instagram.com/voronov_maksym06/

Україна може втратити футболіста

За інформацією джерела, 18-річний уродженець Луганська та вихованець харківського "Металіста" може стати громадянином Бразилії.

Через початок повномасштабного російського вторгнення Воронов переїхав до Бразилії і в березні 2023 року став футболістом "Атлетіко Паранаєнсе".

У чемпіонаті Бразилії U-20 Воронов зіграв лише у восьми матчах і постійно веде конкуренцію з вихованцем клубу Карлосом Едуардо.

У травні поточного року Воронов потрапив до різних хіт-парадів, коли забив гол від своїх воріт.

Зазначимо, що у Бразілейрао U-20 команда з Вороновим дійшла до півфіналу плей-оф, де поступилися "Палмейрасу".

Цікаво, що основна команда "Атлетіко Паранаенсе" йде лише 15-ю у бразильській Серії А.

Нагадаємо, воротар юнацької збірної України незабаром може перейти до лондонського "Челсі".

У Дніпрі планують збудувати автодром світового рівня, де зможуть проходити міжнародні автоспортивні події.

футбол Бразилія українські легіонери (футбол) Збірна України U-19 Максим Воронов

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