Главная Спорт Теперь уже официально — Забарный подписал контракт с ПСЖ

Теперь уже официально — Забарный подписал контракт с ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:35
ПСЖ подписал Забарного — детали трансфера
Илья Забарный в "ПСЖ". Фото: пресс-служба клуба

Лидер сборной Украины Илья Забарный завершает свой путь в "Борнмуте" и готовится к этапу карьеру "ПСЖ". Контракт рассчитан на пять лет. 

Футболист станет первым украинцем в истории парижского клуба, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В столице Франции от нового центрального защитника ждут усиления игры на втором этаже, надежности в обороне и лидерских качеств. К Илье Забарному уже проявляют интерес местные СМИ, называя его одним из ключевых трансферов лета. 

Детали трансфера Забарного

Соглашение игрока с парижским клубом рассчитано на пять лет, до 2030 года. "ПСЖ" заплатит за украинца 67 млн евро, а его зарплата в дебютном сезоне составит 4,5 млн евро после уплаты налогов. Ранее стало известно, что киевское "Динамо" получит процент от этой сделки — 20% от суммы продажи.

Забарный перешел в "Борнмут" зимой 2023 года, а сумма того трансфера составляла 22,7 млн евро. В минувшем сезоне за английский клуб он провел 39 матчей, записав на свой счет одну результативную передачу.

В "ПСЖ" Илья Забарный будет выступать под номером 6.

Напомним, перед трансфером во французский клуб защитник сборной Украины отставил трогательное прощание болельщикам "Борнмута". 

В ближайшее время "ПСЖ" избавится от вратаря Матвея Сафонова, с которым Илья Забарный не хочет выступать в одной команде. 

Такая позиция украинца вызвала настоящую волну хейта со стороны российских болельщиков. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
