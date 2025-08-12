Відео
Головна Спорт Тепер уже офіційно — Забарний підписав контракт із ПСЖ

Тепер уже офіційно — Забарний підписав контракт із ПСЖ

Дата публікації: 12 серпня 2025 11:35
ПСЖ підписав Забарного — деталі трансферу
Ілля Забарний у "ПСЖ". Фото: пресслужба клубу

Лідер збірної України Ілля Забарний завершує свій шлях у "Борнмуті" та готується до етапу кар'єру "ПСЖ". Контракт розрахований на п'ять років.

Футболіст стане першим українцем в історії паризького клубу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У столиці Франції від нового центрального захисника чекають посилення гри на другому поверсі, надійності в обороні та лідерських якостей. До Іллі Забарного вже виявляють інтерес місцеві ЗМІ, називаючи його одним із ключових трансферів літа.

Деталі трансферу Забарного

Угода гравця з паризьким клубом розрахована на п'ять років, до 2030 року. "ПСЖ" заплатить за українця 67 млн євро, а його зарплата в дебютному сезоні складе 4,5 млн євро після сплати податків. Раніше стало відомо, що київське "Динамо" отримає відсоток від цієї угоди — 20% від суми продажу.

Забарний перейшов у "Борнмут" взимку 2023 року, а сума того трансферу становила 22,7 млн євро. У минулому сезоні за англійський клуб він провів 39 матчів, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

У "ПСЖ" Ілля Забарний виступатиме під номером 6.

Нагадаємо, перед трансфером до французького клубу захисник збірної України відставив зворушливе прощання вболівальникам "Борнмута".

Найближчим часом "ПСЖ" позбудеться воротаря Матвія Сафонова, з яким Ілля Забарний не хоче виступати в одній команді.

Така позиція українця викликала справжню хвилю хейту з боку російських уболівальників.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
