Забарний зворушливо попрощався з Борнмутом перед відходом до ПСЖ

Забарний зворушливо попрощався з Борнмутом перед відходом до ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 11:05
Забарний зворушливо попрощався з Борнмутом перед від'їздом до Парижа
Ілля Забарний на початку кар'єри в Англії. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник збірної України Ілля Забарний завершує свій шлях у "Борнмуті" та готується до переходу в "Парі Сен-Жермен". Сторони погодили всі умови, і офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Забарний довго зберігав мовчання з приводу трансферу, але вже опублікував звернення до "Борнмута" та його вболівальників на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Переїзд до Парижа стане для Іллі Забарного новим викликом, адже він отримає шанс закріпитися в одному з найсильніших клубів Європи та поборотися за трофеї на найвищому рівні.

Илья Забарный
Прощання Забарного. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

У "Борнмуті" вже почали перебудовувати оборону, розуміючи, що втрата ключового захисника позначиться на грі команди. Клуб планує залучити нового гравця в центр захисту, щоб заповнити цю втрату.

Прощання Забарного з уболівальниками

Українець опублікував у соцмережах прощальне повідомлення, в якому подякував усім, хто був поруч із ним за час виступу в Англії. Його слова вийшли щирими та проникливими.

Илья Забарный
Звернення Іллі Забарного. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Це була дорога, яка змінила мене, шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та повної віддачі. Я вдячний усім, хто був зі мною в найсвітліші та найскладніші моменти. Дякую за вашу любов, підтримку, чесність, дружбу та професіоналізм. Я їду, але спогади про вас залишаться зі мною назавжди. Нехай у ваших серцях завжди буде місце для тепла, у думках — ясність, а в очах — вогонь", — написав Забарний.

Нагадаємо, паралельно з трансфером Іллі Забарного "ПСЖ" знайшло новий клуб для голкіпера Матвія Сафонова.

Це сильно образило російських уболівальників, які обрушилися з критикою на "ПСЖ" через купівлю Забарного та продаж Сафонова.

Інший футболіст збірної України, Артем Довбик, може переїхати в чемпіонат Англії.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
