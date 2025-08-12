Видео
Главная Спорт Забарный трогательно попрощался с Борнмутом перед переходом в ПСЖ

Забарный трогательно попрощался с Борнмутом перед переходом в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:05
Забарный трогательно простился с Борнмутом перед отъездом в Париж
Илья Забарный в начале карьеры в Англии. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник сборной Украины Илья Забарный завершает свой путь в "Борнмуте" и готовится к переходу в "Пари Сен-Жермен". Стороны согласовали все условия, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Забарный долго хранил молчание по поводу трансфера, но уже опубликовал обращение к "Борнмуту" и его болельщикам на своей странице в Instagram

Читайте также:

Переезд в Париж станет для Ильи Забарного новым вызовом, ведь он получит шанс закрепиться в одном из сильнейших клубов Европы и побороться за трофеи на высшем уровне. 

Илья Забарный
Прощание Забарного. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

В "Борнмуте" уже начали перестраивать оборону, понимая, что потеря ключевого защитника скажется на игре команды. Клуб планирует привлечь нового игрока в центр защиты, чтобы восполнить эту потерю.

Прощание Забарного с болельщиками

Украинец опубликовал в соцсетях прощальное сообщение, в котором поблагодарил всех, кто был рядом с ним за время выступления в Англии. Его слова получились искренними и проникновенными. 

Илья Забарный
Обращение Ильи Забарного. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Это была дорога, которая изменила меня, путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и полной отдачи. Я благодарен всем, кто был со мной в самые светлые и самые сложные моменты. Спасибо за вашу любовь, поддержку, честность, дружбу и профессионализм. Я уезжаю, но воспоминания о вас останутся со мной навсегда. Пусть в ваших сердцах всегда будет место для тепла, в мыслях — ясность, а в глазах — огонь", — написал Забарный. 

Напомним, параллельно с трансфером Ильи Забарного "ПСЖ" нашло новый клуб для голкипера Матвея Сафонова. 

Это сильно обидело российских болельщиков, который обрушились с критикой на "ПСЖ" из-за покупки Забарного и продажи Сафонова. 

Другой футболист сборной Украины, Артем Довбик, может переехать в чемпионат Англии. 

