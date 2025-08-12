Забарный трогательно простился с Борнмутом перед отъездом в Париж

Илья Забарный в начале карьеры в Англии. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник сборной Украины Илья Забарный завершает свой путь в "Борнмуте" и готовится к переходу в "Пари Сен-Жермен". Стороны согласовали все условия, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Забарный долго хранил молчание по поводу трансфера, но уже опубликовал обращение к "Борнмуту" и его болельщикам на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Переезд в Париж станет для Ильи Забарного новым вызовом, ведь он получит шанс закрепиться в одном из сильнейших клубов Европы и побороться за трофеи на высшем уровне.

Прощание Забарного. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

В "Борнмуте" уже начали перестраивать оборону, понимая, что потеря ключевого защитника скажется на игре команды. Клуб планирует привлечь нового игрока в центр защиты, чтобы восполнить эту потерю.

Прощание Забарного с болельщиками

Украинец опубликовал в соцсетях прощальное сообщение, в котором поблагодарил всех, кто был рядом с ним за время выступления в Англии. Его слова получились искренними и проникновенными.

Обращение Ильи Забарного. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Это была дорога, которая изменила меня, путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и полной отдачи. Я благодарен всем, кто был со мной в самые светлые и самые сложные моменты. Спасибо за вашу любовь, поддержку, честность, дружбу и профессионализм. Я уезжаю, но воспоминания о вас останутся со мной навсегда. Пусть в ваших сердцах всегда будет место для тепла, в мыслях — ясность, а в глазах — огонь", — написал Забарный.

Напомним, параллельно с трансфером Ильи Забарного "ПСЖ" нашло новый клуб для голкипера Матвея Сафонова.

Это сильно обидело российских болельщиков, который обрушились с критикой на "ПСЖ" из-за покупки Забарного и продажи Сафонова.

Другой футболист сборной Украины, Артем Довбик, может переехать в чемпионат Англии.