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Тимощук получил гражданство другой страны — Алиев обратился к бывшему игроку

26 октября 2023 11:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тимощук получил гражданство другой страны — Алиев обратился к бывшему игроку
Анатолий Тимощук и его награды. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал ситуацию с Анатолием Тимощуком. Экс-капитан сборной Украины продолжает жить и работать в России. 

Тимощук до сих пор молчит по поводу ситуации в Украине, напомнил Алиев "В гостях у Гордона". 

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После начала полномасштабного вторжения россиян многие украинские спортсмены, которые работали на страну-агрессора, приняли решение вернуться на родину. Но были и те, кто сознательно остался в России. Самым ярким примером является Анатолий Тимощук. 

Александр Алиев
Александр Алиев дома. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Что Алиев сказал про Тимощука 

Когда-то Анатолий Тимощук был не только капитаном сборной Украины, но и одним из самых известных патриотов среди спортсменов. Александр Алиев напомнил, как бывший полузащитник рисовал на лице синие и желтые полосы, а на церемонии награждения приходил с украинским флагом на плечах. 

Однако после начала полномасштабной войны Тимощук изменился. Пока его отец служил в ТрО, Анатолий продолжал получать зарплату от российского "Газпрома" и  молчать по поводу событий, которые происходят на родине. Алиев считает, что дело не в страхе и не угрозах со стороны российских спецслужб. По мнению Александра, Тимощук сознательно выбрал деньги, а не родную страну. К тому же Анатолий, по словам Алиева, уже получил румынское гражданство. 

Алиев сознался, что хотел бы встретиться с Тимощуком. Однако эта встреча может плохо закончиться для обоих бывших футболистов. Александр считает, что это возможно только за границей. Алиев уверен, что его посадят в тюрьму за то, что он сделает с Тимощуком. 

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