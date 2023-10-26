Тимощук получил гражданство другой страны — Алиев обратился к бывшему игроку
Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал ситуацию с Анатолием Тимощуком. Экс-капитан сборной Украины продолжает жить и работать в России.
Тимощук до сих пор молчит по поводу ситуации в Украине, напомнил Алиев "В гостях у Гордона".
После начала полномасштабного вторжения россиян многие украинские спортсмены, которые работали на страну-агрессора, приняли решение вернуться на родину. Но были и те, кто сознательно остался в России. Самым ярким примером является Анатолий Тимощук.
Что Алиев сказал про Тимощука
Когда-то Анатолий Тимощук был не только капитаном сборной Украины, но и одним из самых известных патриотов среди спортсменов. Александр Алиев напомнил, как бывший полузащитник рисовал на лице синие и желтые полосы, а на церемонии награждения приходил с украинским флагом на плечах.
Однако после начала полномасштабной войны Тимощук изменился. Пока его отец служил в ТрО, Анатолий продолжал получать зарплату от российского "Газпрома" и молчать по поводу событий, которые происходят на родине. Алиев считает, что дело не в страхе и не угрозах со стороны российских спецслужб. По мнению Александра, Тимощук сознательно выбрал деньги, а не родную страну. К тому же Анатолий, по словам Алиева, уже получил румынское гражданство.
Алиев сознался, что хотел бы встретиться с Тимощуком. Однако эта встреча может плохо закончиться для обоих бывших футболистов. Александр считает, что это возможно только за границей. Алиев уверен, что его посадят в тюрьму за то, что он сделает с Тимощуком.
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