Тимощук ликует: в CAS зарегистрировали его иск к УАФ

Анатолий Тимощук в России. Скриншот YouTube

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает оспаривать решение Украинской ассоциации футбола о лишении его всех национальных спортивных наград. УАФ отвергла апелляцию спортсмена, но его неожиданно поддержали за границей.

Иск Тимощука к УАФ рассматривает Спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт CAS.

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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск ассистента тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола. 44-летний спортсмен требует отменить решение УАФ о лишении его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне.

Анатолий Тимощук на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Суд Тимощука с УАФ

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие спортсмены, которые выступали или работали в РФ, поспешили покинуть страну. Это касается как украинцев, так и иностранных атлетов. Однако Анатолий Тимощук решил остаться в Санкт-Петербурге. О войне в Украине он молчит до сих пор.

Тимощук в сборной Украины. Скриншот YouTube

В итоге УАФ лишило Тимощука всех регалий, которые были ему присвоены в Украине. Это касается и всех национальных рекордов и наград спортсмена, и его тренерской лицензии. Анатолий подал апелляцию на решение УАФ, но она была отменена. После этого он подал иск в CAS — высшую спортивную инстанцию.

"В Спортивном арбитражном суде находится на рассмотрении следующая процедура: Анатолий Тимощук против Украинской ассоциация футбола. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет", — гласит сообщение CAS.

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