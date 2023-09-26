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Тимощук ликует: в CAS зарегистрировали его иск к УАФ

26 сентября 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тимощук ликует: в CAS зарегистрировали его иск к УАФ
Анатолий Тимощук в России. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук  продолжает оспаривать решение Украинской ассоциации футбола о лишении его всех национальных спортивных наград. УАФ отвергла апелляцию спортсмена, но его неожиданно поддержали за границей. 

Иск Тимощука к УАФ рассматривает Спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт CAS.

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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск ассистента тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола. 44-летний спортсмен требует отменить решение УАФ о лишении его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне.

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Суд Тимощука с УАФ 

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие спортсмены, которые выступали или работали в РФ, поспешили покинуть страну. Это касается как украинцев, так и иностранных атлетов. Однако Анатолий Тимощук решил остаться в Санкт-Петербурге. О войне в Украине он молчит до сих пор. 

Анатолий Тимощук
Тимощук в сборной Украины. Скриншот YouTube

В итоге УАФ лишило Тимощука всех регалий, которые были ему присвоены в Украине. Это касается и всех национальных рекордов и наград спортсмена, и его тренерской лицензии. Анатолий подал апелляцию на решение УАФ, но она была отменена. После этого он подал иск в CAS — высшую спортивную инстанцию. 

"В Спортивном арбитражном суде находится на рассмотрении следующая процедура: Анатолий Тимощук против Украинской ассоциация футбола. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет", — гласит сообщение CAS.

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