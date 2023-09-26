Тимощук тріумфує: у CAS зареєстрували його позов до УАФ

Анатолій Тимощук у Росії. Скриншот YouTube

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук продовжує оскаржувати рішення Української асоціації футболу щодо позбавлення всіх національних спортивних нагород. УАФ відкинула апеляцію спортсмена, але його зненацька підтримали за кордоном.

Позов Тимощука до УАФ розглядає Спортивний арбітражний суд у Лозанні, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт CAS.

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Спортивний арбітражний суд зареєстрував позов помічника тренера санкт-петербурзького "Зеніту" Анатолія Тимощука до Української асоціації футболу. 44-річний спортсмен вимагає скасувати рішення УАФ щодо позбавлення його тренерської ліцензії та титулів на національному рівні.

Анатолій Тимощук під час пресконференції. Скриншот YouTube

Суд Тимощука з УАФ

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато спортсменів, які виступали або працювали у РФ, поспішили залишити країну. Це стосується як українців, так і закордонних атлетів. Проте Анатолій Тимощук вирішив залишитись у Санкт-Петербурзі. Про війну в Україні він мовчить досі.

Тимощук у збірній України. Скриншот YouTube

У результаті УАФ позбавило Тимощука всіх регалій, які йому присвоєно в Україні. Це стосується і всіх національних рекордів та нагород спортсмена, та його тренерської ліцензії. Анатолій подав апеляцію на рішення УАФ, але її було скасовано. Після цього він подав позов до CAS — найвищої спортивної інстанції.

"У Спортивному арбітражному суді перебуває на розгляді наступна процедура: Анатолій Тимощук проти Української асоціації футболу. Арбітражний розгляд триває. На цей час ніякої додаткової інформації немає", - написано на сайті CAS.

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