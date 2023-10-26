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Тимощук отримав громадянство іншої країни — Алієв звернувся до колишнього гравця

26 жовтня 2023 11:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тимощук отримав громадянство іншої країни — Алієв звернувся до колишнього гравця
Анатолій Тимощук та його нагороди. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував ситуацію з Анатолієм Тимощуком. Екскапітан збірної України продовжує жити та працювати в Росії.

Тимощук досі мовчить щодо ситуації в Україні, нагадав Алієв "У гостях у Гордона".

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Після початку повномасштабного вторгнення росіян багато українських спортсменів, які працювали на країну-агресора, вирішили повернутися на батьківщину. Але є й ті, хто свідомо залишився у Росії. Найяскравішим прикладом є Анатолій Тимощук.

Олександр Алієв
Олександр Алієв удома. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Що Алієв сказав про Тимощука

Колись Анатолій Тимощук був не лише капітаном збірної України, а й одним із найвідоміших патріотів серед спортсменів. Олександр Алієв нагадав, як колишній півзахисник малював на обличчі сині та жовті смуги, а на церемонії нагородження приходив з українським прапором на плечах.

Проте, після початку повномасштабної війни Тимощук змінився. Поки його батько служив у ТрО, Анатолій продовжував отримувати зарплату від російського "Газпрому" і мовчати щодо подій, що відбуваються на батьківщині. Алієв вважає, що справа не в страху та не загрозах з боку російських спецслужб. На думку Олександра, Тимощук свідомо вибрав гроші, а не рідну країну. До того ж Анатолій, за словами Алієва, вже отримав румунське громадянство. 

Алієв зізнався, що хотів би зустрітися з Тимощуком. Однак, ця зустріч може погано закінчитися для обох колишніх футболістів. Олександр вважає, що це можливо лише за кордоном. Алієв упевнений, що його ув'язнять за те, що він зробить з Тимощуком.

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