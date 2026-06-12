Тимощук отреагировал на слухи о спецслужбах РФ и румынском паспорте

Анатолий Тимощук. Фото: "Зенит"

Бывший футболист сборной Украины и нынешний тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении румынского гражданства. Тренер назвал эти сообщения ложными.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Тимощук ответил на обвинения

Тимощук заявил, что не намерен реагировать на подобные публикации и считает их фейками. Он не видит смысла вступать в полемику.

"Комментировать абсурдные фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет", — сказал Тимощук.

Бывший полузащитник также опроверг информацию о наличии у него румынского паспорта.

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"Гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское", — добавил тренер.

Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года. После завершения игровой карьеры он остался в структуре российского клуба и продолжил работу даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Из-за своей позиции и отсутствия публичных заявлений в поддержку Украины Тимощук является нежелательным лицом среди украинских болельщиков. Ранее Украинская ассоциация футбола лишила его тренерской лицензии и ряда футбольных наград, однако впоследствии Анатолий успешно обжаловал часть решений в спортивных инстанциях.

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