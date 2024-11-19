Алиев резко прокомментировал судебное дело Тимощука

Александр Алиев. Фото: скриншот

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по отношению к Анатолию Тимощуку. Накануне суд удовлетворил апелляцию футболиста-беглеца.

Алиев прокомментировал судебное дело Тимощука, пишет Sport-express.ua.

Читайте также:

Алиев высказался о судебном деле Тимощука

По словам Алиева, Тимощуку нечего делать в Украине – его здесь не ждут. Он заявил, что фамилию бывшего футболиста нужно забыть в Украине.

"У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого не поздравляю. Он не заслуживает ничего! Даже того, чтобы о его фамилии у нас вспоминали", — говорит он.

Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ

Также он подчеркнул, что Тимощук уже не приедет в Украину — его здесь не ждут. Он заявил, что фамилию бывшего футболиста надо забыть в Украине.

"А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это чучело никогда в жизни сюда не приедет", — сказал Алиев.

Напомним, тренер российского "Зенита" потребовал снять с него санкции — суд удовлетворил это решение.

Напомним, Михаил Мудрик получил новый статус в лондонском "Челси" — он останется играть до конца сезона.

Жена Андрея Пятова намерена покинуть Украину и эмигрировать в другую страну, объяснив причины такого решения.

Сергея Реброва могут уволить с поста главного тренера сборной Украины — в чем причины.

Игорь Суркис откровенно намекнул на возможные грядущие изменения в составе "Динамо".