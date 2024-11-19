Алиев резко прокомментировал судебное дело Тимощука

Судебное дело Тимощука — Алиев прокомментировал решение
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по отношению к Анатолию Тимощуку. Накануне суд удовлетворил апелляцию футболиста-беглеца.
Алиев прокомментировал судебное дело Тимощука, пишет Sport-express.ua.
Алиев высказался о судебном деле Тимощука
По словам Алиева, Тимощуку нечего делать в Украине – его здесь не ждут. Он заявил, что фамилию бывшего футболиста нужно забыть в Украине.
"У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого не поздравляю. Он не заслуживает ничего! Даже того, чтобы о его фамилии у нас вспоминали", — говорит он.
Также он подчеркнул, что Тимощук уже не приедет в Украину — его здесь не ждут. Он заявил, что фамилию бывшего футболиста надо забыть в Украине.
"А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это чучело никогда в жизни сюда не приедет", — сказал Алиев.
Напомним, тренер российского "Зенита" потребовал снять с него санкции — суд удовлетворил это решение.
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