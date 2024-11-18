CAS скасував санкції УАФ проти Анатолія Тимощука

Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Тренер російського "Зеніту" та колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук виграв у Української асоціації футболу суд у Лозанні. Внаслідок розглядів будуть скасовані введені проти нього санкції.

Про результат судових розглядів повідомила "Трибуна".

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У березні 2022 року УАФ, якою на той момент керував Андрій Павелко, позбавила Тимощука тренерської ліцензії та всіх виграних нагород. Також його вилучили із реєстру гравців національних збірних.

Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Тимощук виграв суд у України

За інформацією джерела, CAS вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до 11 березня 2022 року Анатолій не здійснював жодних порушень, які б виправдали санкції.

Зазначимо, що від моменту вторгнення Росії в Україну Тимощук зайняв позицію мовчання. Однак у вересні він допомагав збирати кошти для росіян у Курській області, виставивши на аукціон футболку з автографом.

В УАФ заявили, що отримали рішення CAS. В організації звинуватили суд у нерозумінні реалій, у яких перебуває Україна.

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", — заявили в УАФ.

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