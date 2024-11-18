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Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

18 листопада 2024 21:04
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
CAS скасував санкції УАФ проти Анатолія Тимощука
Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Тренер російського "Зеніту" та колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук виграв у Української асоціації футболу суд у Лозанні. Внаслідок розглядів будуть скасовані введені проти нього санкції.

Про результат судових розглядів повідомила "Трибуна".

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У березні 2022 року УАФ, якою на той момент керував Андрій Павелко, позбавила Тимощука тренерської ліцензії та всіх виграних нагород. Також його вилучили із реєстру гравців національних збірних.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Тимощук виграв суд у України

За інформацією джерела, CAS вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до 11 березня 2022 року Анатолій не здійснював жодних порушень, які б виправдали санкції.  

Зазначимо, що від моменту вторгнення Росії в Україну Тимощук зайняв позицію мовчання. Однак у вересні він допомагав збирати кошти для росіян у Курській області, виставивши на аукціон футболку з автографом.  

В УАФ заявили, що отримали рішення CAS. В організації звинуватили суд у нерозумінні реалій, у яких перебуває Україна.

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", — заявили в УАФ.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може здобути новий шанс у лондонському "Челсі".

Стало відомо, де і коли дивитися матч збірної України з Албанією — це вирішальний матч для команди Сергія Реброва.

У разі поразки Ребров може достроково покинути команду.

Колишня дружина ексголкіпера збірної України Андрія П'ятова заговорила про те, щоб залишити Україну разом із дітьми.

УАФ футбол Збірна України з футболу Анатолій Тимощук війна в Україні Росія

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