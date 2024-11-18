CAS отменил санкции УАФ против Анатолия Тимощука

Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ

Тренер российского "Зенита" и бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук выиграл у Украинской ассоциации футбола суд в Лозанне. В результате разбирательств будут отменены введенные против него санкции.

Об результате судебных разбирательств сообщила "Трибуна".

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В марте 2022 года УАФ, которой на тот момент управлял Андрей Павелко, лишила Тимощука тренерской лицензии и всех выигранных наград. Также его изъяли из реестра игроков национальных сборных.

Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ

Тимощук выиграл суд у Украины

По информации источника, CAS считает, что Анатолий с начала полномасштабного вторжения и до 11 марта 2022 года не совершил никаких действий, которые могут стать основанием для наложения подобных санкций.

Отметим, что с момента российского вторжения в Украина Тимощук занял позицию молчуна. При этом в сентябре Анатолий помог собирать средства для россиян на Курщине, выставив на аукцион свою футболку с автографом.

В УАФ сообщили, что получили решение CAS. В организации обвинили суд в том, что они не понимают реалий, в которых находится Украины.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", — заявили в УАФ.

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