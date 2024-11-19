Алієв різко прокоментував судову справу Тимощука

Олександр Алієв. Фото: скриншот

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні стосовно Анатолія Тимощука. Напередодні суд задовольнив апеляцію футболіста-втікача.

Алієв прокоментував судову справу Тимощука, пише Sport-express.ua.

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За словами Алієва, Тимощуку нічого робити в Україні — його тут не чекають. Він заявив, що прізвище колишнього футболіста треба забути в Україні.

"У нас є президент УАФ, нехай думає, що робити далі. Моя думка – Тимощуку вже нічого не допоможе, але я цього не вітаю. Він не заслуговує нічого! Навіть того, щоб про його прізвище у нас згадували", — каже він.

Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Також він наголосив, що Тимощук вже не приїде до України.

"А якщо навіть приїде, то ви знаєте, що з ним зробить народ, зокрема і я. Ми його на частини розірвемо! Я впевнений, що це об**не опудало ніколи в житті сюди не приїде", — сказав Алієв.

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