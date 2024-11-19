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Судова справа Тимощука — Алієв прокоментував скандальне рішення

19 листопада 2024 15:59
Станіслав Костюк - Редактор
Алієв різко прокоментував судову справу Тимощука
Олександр Алієв. Фото: скриншот
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні стосовно Анатолія Тимощука. Напередодні суд задовольнив апеляцію футболіста-втікача. 

Алієв прокоментував судову справу Тимощука, пише Sport-express.ua.

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За словами Алієва, Тимощуку нічого робити в Україні — його тут не чекають. Він заявив, що прізвище колишнього футболіста треба забути в Україні. 

"У нас є президент УАФ, нехай думає, що робити далі. Моя думка – Тимощуку вже нічого не допоможе, але я цього не вітаю. Він не заслуговує нічого! Навіть того, щоб про його прізвище у нас згадували", — каже він.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Також він наголосив, що Тимощук вже не приїде до України. 

"А якщо навіть приїде, то ви знаєте, що з ним зробить народ, зокрема і я. Ми його на частини розірвемо! Я впевнений, що це об**не опудало ніколи в житті сюди не приїде", — сказав Алієв.

Нагадаємо, тренер російського "Зеніта" вимагав зняти з нього санкції — суд задовольнив це рішення. 

Нагадаємо, Михайло Мудрик отримав новий статус у лондонському "Челсі" — він залишиться грати до кінця сезону. 

Дружина Андрія Пʼятова має намір покинути Україну та емігрувати до іншої країни — вона пояснила причини такого рішення. 

Сергія Реброва можуть звільнити з посади головного тренера збірної України — в чому причини. 

Ігор Суркіс відверто натякнув на можливі майбутні зміни у складі "Динамо". 

суд УАФ футбол Збірна України з футболу Анатолій Тимощук

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