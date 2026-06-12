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Головна Спорт Тимощук зізнався, чи працює на російські спецслужби

Тимощук зізнався, чи працює на російські спецслужби

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 23:55
Тимощук відреагував на чутки про спецслужби РФ і румунський паспорт
Анатолій Тимощук. Фото: "Зеніт"

Колишній футболіст збірної України та нинішній тренер "Зеніта" Анатолій Тимощук прокоментував інформацію про нібито співпрацю з російськими спецслужбами та отримання румунського громадянства. Тренер назвав такі повідомлення неправдивими.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Тимощук відповів на звинувачування

Тимощук заявив, що не має наміру реагувати на подібні публікації й вважає їх фейками. Він не бачить сенсу вступати в полеміку.

"Коментувати абсурдні фейки не збираюся. Не бачу в цьому сенсу. Знаю, хто їх поширює", — сказав Тимощук.

Колишній півзахисник також заперечив інформацію про наявність у нього румунського паспорта.

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"Громадянство у мене тільки одне, і воно точно не румунське", — додав тренер.

Тимощук працює в тренерському штабі "Зеніта" з 2017 року. Після завершення ігрової кар’єри він залишився в структурі російського клубу та продовжив роботу навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Через свою позицію та відсутність публічних заяв на підтримку України Тимощук є не бажаною особою серед українських уболівальників. Раніше Українська асоціація футболу позбавила його тренерської ліцензії та низки футбольних відзнак, однак згодом частину рішень Анатолій вдало оскаржив у спортивних інстанціях.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше повідомляв, що Артем Довбик може завершити свій період виступів за "Рому" вже найближчим часом. На українського форварда претендують два клуби з Ла Ліги.

Також Новини.LIVE писав, що боротьба за "Золотий м'яч" вийшла на фінішну пряму та отримала несподіваний поворот. Церемонію вручення престижної нагороди вперше за багато років вирішили провести не в Парижі.

ФСБ Анатолій Тимощук ФК Зеніт
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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