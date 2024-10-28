Тотти прокомментировал возвращение в футбол

Франческо Тотти отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший капитан итальянской "Ромы", за которую выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, может снова выйти на поле. Речь идет о легендарном футболисте Франческо Тотти.

В последнее время итальянские журналисты пишут о желании Тотти вернуться в футбол, сообщает Tutto Mercato.

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Франческо Тотти подтвердил, что несколько итальянских команд обращались к нему с просьбой возобновить карьеру. Он заявил, что всерьез задумался о возможности хотя бы несколько раз выйти на поле в официальных матчах.

Чем будет заниматься Тотти

Бывший капитан "Ромы", которому недавно исполнилось 48 лет, хотел бы возобновить карьеру. При этом легендарный футболист понимает, что не сможет долго играть в своем возрасте. Тотти намекнул на то, что вернется в большой футбол в другой роли.

Франческо Тотти вне футбольного поля. Фото: instagram.com/francescototti/

Франческо Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он выступал только за "Рому" и сборную Италии. В составах этих команд "Император Рима" становился чемпионом Серии А и обладателем Кубка Мира.

В последние годы Тотти занимается развитием гуманитарных проектах, часто появляется на радио и телевидении. Недавно он начал обучаться на тренерских курсах. Не исключено, что однажды Франческо вернется в футбол в качестве наставника одной из команд.

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