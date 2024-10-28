Тотти прокомментировал возвращение в футбол

Тотти прокомментировал новость о возвращении в футбол
Бывший капитан итальянской "Ромы", за которую выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, может снова выйти на поле. Речь идет о легендарном футболисте Франческо Тотти.
В последнее время итальянские журналисты пишут о желании Тотти вернуться в футбол, сообщает Tutto Mercato.
Франческо Тотти подтвердил, что несколько итальянских команд обращались к нему с просьбой возобновить карьеру. Он заявил, что всерьез задумался о возможности хотя бы несколько раз выйти на поле в официальных матчах.
Чем будет заниматься Тотти
Бывший капитан "Ромы", которому недавно исполнилось 48 лет, хотел бы возобновить карьеру. При этом легендарный футболист понимает, что не сможет долго играть в своем возрасте. Тотти намекнул на то, что вернется в большой футбол в другой роли.
Франческо Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он выступал только за "Рому" и сборную Италии. В составах этих команд "Император Рима" становился чемпионом Серии А и обладателем Кубка Мира.
В последние годы Тотти занимается развитием гуманитарных проектах, часто появляется на радио и телевидении. Недавно он начал обучаться на тренерских курсах. Не исключено, что однажды Франческо вернется в футбол в качестве наставника одной из команд.
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