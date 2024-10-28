Тотті прокоментував повернення у футбол

Франческо Тотті відповідає питанням. Фото: скриншот YouTube

Колишній капітан італійської "Роми", за яку виступає форвард збірної України Артем Довбик, може вийти на поле. Йдеться про легендарного футболіста Франческо Тотті.

Останнім часом італійські журналісти пишуть про бажання Тотті повернутися до футболу, повідомляє Tutto Mercato.

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Франческо Тотті підтвердив, що декілька італійських команд зверталися з проханням відновити кар'єру. Він заявив, що всерйоз задумався про можливість хоч в деяких офіційних матчах вийти на поле.

Чим займатиметься Тотті

Колишній капітан "Роми", якому нещодавно виповнилося 48 років, хотів би поновити кар'єру. При цьому легендарний футболіст розуміє, що не зможе довго грати у своєму віці. Тотті натякнув на те, що повернеться до великого футболу в іншій ролі.

Франческо Тотті поза футбольним полем. Фото: instagram.com/francescototti/

Франческо Тотті завершив кар'єру футболіста у 2017 році. Він виступав лише за "Рому" та збірну Італії. У складах цих команд "Імператор Риму" ставав чемпіоном Серії А та володарем Кубка Світу.

В останні роки Тотті займається розвитком гуманітарних проєктів, часто з'являється на радіо та телебаченні. Нещодавно він почав навчатись на тренерських курсах. Не виключено, що одного разу Франческо повернеться у футбол як наставник однієї з команд.

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