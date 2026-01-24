Видео
Трабзонспор заменит Батагова другим украинским защитником

Дата публикации 24 января 2026 18:31
Трабзонспор нашел в киевском Динамо замену Батагову
Арсений Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Турецкий Трабзонспор рассматривает защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Тараса Михавко как потенциальную замену Арсению Батагову. Ситуация напрямую связана с возможным уходом центрбека в английский "Борнмут", который уже ведет переговоры с турецкой стороной.

В случае завершения сделки по Батагову руководство "Трабзонспора" намерено оперативно закрыть позицию в центре обороны, сообщает Taka Gazete.

Кандидатура Тараса Михавко в этом контексте рассматривается как одна из приоритетных, поскольку турецкий клуб давно следит за прогрессом украинского защитника. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко на одной из первых тренировок года. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игрок "Динамо" готов уехать за границу

Интерес к Тарасу Михавко со стороны "Трабзонспора" не является спонтанным. В Турции отмечают, что футболист соответствует требованиям клуба по возрасту, игровым характеристикам и потенциалу дальнейшего роста, что делает его логичным вариантом на замену возможному уходящему лидеру обороны. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко на сборах в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом украинский центрбек находится в фокусе внимания не только турецких команд. Ранее сообщалось, что Михавко интересуется "Ливерпуль", а также "Бешикташ" и "Галатасарай", что усиливает конкуренцию за игрока на трансферном рынке. 

Напомним, ведущий футболист сборной Украины готов отказаться от части зарплаты ради стабильной игровой практики. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
