Трабзонспор знайшов у київському Динамо заміну Батагову

Арсеній Батагов на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Турецький Трабзонспор розглядає захисника київського "Динамо" та збірної України Тараса Михавка як потенційну заміну Арсенію Батагову. Ситуація безпосередньо пов'язана з можливим відходом центрбека до англійського "Борнмута", який вже веде переговори з турецькою стороною.

У разі завершення угоди щодо Батагова керівництво "Трабзонспора" має намір оперативно закрити позицію в центрі оборони, повідомляє Taka Gazete.

Кандидатура Тараса Михавка в цьому контексті розглядається як одна з пріоритетних, оскільки турецький клуб давно стежить за прогресом українського захисника.

Тарас Михавко на одному з перших тренувань року. Фото: пресслужба "Динамо"

Гравець "Динамо" готовий виїхати за кордон

Інтерес до Тараса Михавка з боку "Трабзонспора" не є спонтанним. У Туреччині зазначають, що футболіст відповідає вимогам клубу за віком, ігровими характеристиками та потенціалом подальшого зростання, що робить його логічним варіантом на заміну можливому лідеру оборони, який може піти.

Тарас Михавко на зборах у Туреччині. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому український центрбек перебуває у фокусі уваги не тільки турецьких команд. Раніше повідомлялося, що Михавком цікавиться "Ліверпуль", а також "Бешикташ" та "Галатасарай", що підсилює конкуренцію за гравця на трансферному ринку.

Нагадаємо, провідний футболіст збірної України готовий відмовитися від частини зарплати заради стабільної ігрової практики.

