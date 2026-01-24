Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трабзонспор замінить Батагова іншим українським захисником

Трабзонспор замінить Батагова іншим українським захисником

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 18:31
Трабзонспор знайшов у київському Динамо заміну Батагову
Арсеній Батагов на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Турецький Трабзонспор розглядає захисника київського "Динамо" та збірної України Тараса Михавка як потенційну заміну Арсенію Батагову. Ситуація безпосередньо пов'язана з можливим відходом центрбека до англійського "Борнмута", який вже веде переговори з турецькою стороною.

У разі завершення угоди щодо Батагова керівництво "Трабзонспора" має намір оперативно закрити позицію в центрі оборони, повідомляє Taka Gazete.

Реклама
Читайте також:

Кандидатура Тараса Михавка в цьому контексті розглядається як одна з пріоритетних, оскільки турецький клуб давно стежить за прогресом українського захисника.

Тарас Михавко
Тарас Михавко на одному з перших тренувань року. Фото: пресслужба "Динамо"

Гравець "Динамо" готовий виїхати за кордон

Інтерес до Тараса Михавка з боку "Трабзонспора" не є спонтанним. У Туреччині зазначають, що футболіст відповідає вимогам клубу за віком, ігровими характеристиками та потенціалом подальшого зростання, що робить його логічним варіантом на заміну можливому лідеру оборони, який може піти.

Тарас Михавко
Тарас Михавко на зборах у Туреччині. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому український центрбек перебуває у фокусі уваги не тільки турецьких команд. Раніше повідомлялося, що Михавком цікавиться "Ліверпуль", а також "Бешикташ" та "Галатасарай", що підсилює конкуренцію за гравця на трансферному ринку.

Нагадаємо, провідний футболіст збірної України готовий відмовитися від частини зарплати заради стабільної ігрової практики.

Ветеран боксу Дерек Чісора повідомив ім'я несподіваного суперника для українського чемпіона Олександра Усика.

спорт футбол Футбол трансфери Тарас Михавко Арсеній Батагов Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації