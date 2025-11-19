Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трамп хочет внести важное изменение в проведение ЧМ-2026

Трамп хочет внести важное изменение в проведение ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 15:01
обновлено: 14:20
Трамп хочет изменить место проведения ЧМ-2026
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп может оказать серьезное влияние на проведение Кубка Мира по футболу, который в 2026 году пройдет в Северной Америке, Мексике и Канаде. Незадолго до старта турнира некоторые города оказались в шаге от того, чтобы лишиться права на проведение матчей. 

Все эти города объединяет одна и та же особенность, сообщает SPORTbible

Реклама
Читайте также:

Дональд Трамп рассматривает вариант изменений в проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Речь идет о городах, в которых состоится Мундиаль в США. Предполагается, что поединки пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Однако существует вероятность, что часть встреч будет перенесена в другие города.  

Дональд Трамп
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters/Tom Brenner

Чего добивается Трамп 

Главу Белого дома беспокоит организация безопасности в тех поединках, которые должны пройти в городах, где мэрами являются представители Демократической партии. Это Лос-Анджелес, Бостон и Сиэтл. 

"Если мы сочтем, что будут какие-то признаки проблем, я бы попросил Джанни Инфантино перенести эти игры в другой город", — заявил Дональд Трамп. 

Президент ФИФА вначале был шокирован такой постановкой вопроса, но позже признал логику Дональда Трампа и сказал, что безопасность является главным приоритетом для успешного чемпионата мира. 

Напомним, Криштиану Роналду пообщался с Дональдом Трампом в Белом доме и показал, кто еще был на приеме

Сборная Украины станет хозяйкой полуфинального матча в стыковом раунде отбора на чемпионат мира. 

Александр Усик все еще рассчитывает официально начать футбольную карьеру — когда это станет возможным

спорт Дональд Трамп футбол Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации