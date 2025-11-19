Трамп хочет изменить место проведения ЧМ-2026

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп может оказать серьезное влияние на проведение Кубка Мира по футболу, который в 2026 году пройдет в Северной Америке, Мексике и Канаде. Незадолго до старта турнира некоторые города оказались в шаге от того, чтобы лишиться права на проведение матчей.

Все эти города объединяет одна и та же особенность, сообщает SPORTbible.

Дональд Трамп рассматривает вариант изменений в проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Речь идет о городах, в которых состоится Мундиаль в США. Предполагается, что поединки пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Однако существует вероятность, что часть встреч будет перенесена в другие города.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters/Tom Brenner

Чего добивается Трамп

Главу Белого дома беспокоит организация безопасности в тех поединках, которые должны пройти в городах, где мэрами являются представители Демократической партии. Это Лос-Анджелес, Бостон и Сиэтл.

"Если мы сочтем, что будут какие-то признаки проблем, я бы попросил Джанни Инфантино перенести эти игры в другой город", — заявил Дональд Трамп.

Президент ФИФА вначале был шокирован такой постановкой вопроса, но позже признал логику Дональда Трампа и сказал, что безопасность является главным приоритетом для успешного чемпионата мира.

