Трамп хоче змінити місце проведення ЧС-2026

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп може серйозно вплинути на проведення Кубка Світу з футболу, який 2026 року пройде в Північній Америці, Мексиці та Канаді. Незадовго до старту турніру деякі міста опинилися за крок від того, щоб позбутися права на проведення матчів.

Усі ці міста об'єднує одна й та сама особливість, повідомляє SPORTbible.

Дональд Трамп розглядає варіант змін до проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2026 року. Йдеться про міста, в яких відбудеться Мундіаль у США. Передбачається, що поєдинки відбудуться в Атланті, Бостоні, Далласі, Г'юстоні, Канзасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку, Філадельфії, Сан-Франциско та Сіетлі. Однак існує ймовірність, що частину зустрічей буде перенесено в інші міста.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters/Tom Brenner

Чого домагається Трамп

Главу Білого дому турбує організація безпеки в тих поєдинках, які мають відбутися в містах, де мерами є представники Демократичної партії. Це Лос-Анджелес, Бостон та Сіетл.

"Якщо ми вважатимемо, що будуть якісь ознаки проблем, я б попросив Джанні Інфантіно перенести ці ігри в інше місто", — заявив Дональд Трамп.

Президент ФІФА спочатку був шокований таким формулюванням питання, але пізніше визнав логіку Дональда Трампа та сказав, що безпека є пріоритетом для успішного чемпіонату світу.

