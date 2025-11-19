Відео
Головна Спорт Трамп хоче внести важливу зміну в проведення ЧС-2026

Трамп хоче внести важливу зміну в проведення ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:01
Оновлено: 14:20
Трамп хоче змінити місце проведення ЧС-2026
Дональд та Меланія Трамп. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп може серйозно вплинути на проведення Кубка Світу з футболу, який 2026 року пройде в Північній Америці, Мексиці та Канаді. Незадовго до старту турніру деякі міста опинилися за крок від того, щоб позбутися права на проведення матчів.

Усі ці міста об'єднує одна й та сама особливість, повідомляє SPORTbible.

Читайте також:

Дональд Трамп розглядає варіант змін до проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2026 року. Йдеться про міста, в яких відбудеться Мундіаль у США. Передбачається, що поєдинки відбудуться в Атланті, Бостоні, Далласі, Г'юстоні, Канзасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку, Філадельфії, Сан-Франциско та Сіетлі. Однак існує ймовірність, що частину зустрічей буде перенесено в інші міста.

Дональд Трамп
Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters/Tom Brenner

Чого домагається Трамп

Главу Білого дому турбує організація безпеки в тих поєдинках, які мають відбутися в містах, де мерами є представники Демократичної партії. Це Лос-Анджелес, Бостон та Сіетл.

"Якщо ми вважатимемо, що будуть якісь ознаки проблем, я б попросив Джанні Інфантіно перенести ці ігри в інше місто", — заявив Дональд Трамп.

Президент ФІФА спочатку був шокований таким формулюванням питання, але пізніше визнав логіку Дональда Трампа та сказав, що безпека є пріоритетом для успішного чемпіонату світу.







Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
