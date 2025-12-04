Трамп примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2026

Дональд Трамп в Белом доме. На заднем фоне глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2026, и мероприятие получит дополнительный политический вес. Дональд Трамп официально подтвердил свое участие в церемонии, которая пройдет в Центре искусств имени Джона Кеннеди и соберет представителей мирового футбола.

Организаторы ожидают, что присутствие президента США привлечет к событию рекордное внимание медиаресурсов, сообщает Yahoo.

На жеребьевке будут распределены 48 команд, включая 42 сборные, уже прошедшие квалификацию, а также участников европейского и межконтинентального плей-офф, где разыгрываются последние шесть путевок.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Что означает жеребьевка для Украины

"Сине-желтые" попали в четвертую корзину, поскольку продолжает путь через плей-офф. Команда Сергея Реброва 26 марта сыграет полуфинал против Швеции, а победитель встретится с Польшей или Албанией за выход на Мундиаль.

Позиция в корзине означает, что Украина гарантированно попадет в группу с одной из лучших сборных мира, а сама церемония определит потенциально самый сложный маршрут команды на пути к финальной части турнира.

