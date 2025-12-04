Трамп візьме участь у жеребкуванні чемпіонату світу-2026

Дональд Трамп у Білому домі. На задньому фоні глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2026, і захід отримає додаткову політичну вагу. Дональд Трамп офіційно підтвердив свою участь у церемонії, яка відбудеться в Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді та збере представників світового футболу.

Організатори очікують, що присутність президента США приверне до події рекордну увагу медіаресурсів, повідомляє Yahoo.

На жеребкуванні буде розподілено 48 команд, включно з 42 збірними, які вже пройшли кваліфікацію, а також учасниками європейського та міжконтинентального плей-офф, де розігруються останні шість путівок.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Що означає жеребкування для України

"Синьо-жовті" потрапили до четвертого кошика, оскільки продовжують шлях через плей-оф. Команда Сергія Реброва 26 березня зіграє півфінал проти Швеції, а переможець зустрінеться з Польщею або Албанією за вихід на Мундіаль.

Позиція в кошику означає, що Україна гарантовано потрапить до групи з однією з найкращих збірних світу, а сама церемонія визначить потенційно найскладніший маршрут команди на шляху до фінальної частини турніру.

