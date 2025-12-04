Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трамп вирішить долю збірної України на ЧС-2026 — що відомо

Трамп вирішить долю збірної України на ЧС-2026 — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:33
Трамп візьме участь у жеребкуванні чемпіонату світу-2026
Дональд Трамп у Білому домі. На задньому фоні глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2026, і захід отримає додаткову політичну вагу. Дональд Трамп офіційно підтвердив свою участь у церемонії, яка відбудеться в Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді та збере представників світового футболу.

Організатори очікують, що присутність президента США приверне до події рекордну увагу медіаресурсів, повідомляє Yahoo.

Реклама
Читайте також:

На жеребкуванні буде розподілено 48 команд, включно з 42 збірними, які вже пройшли кваліфікацію, а також учасниками європейського та міжконтинентального плей-офф, де розігруються останні шість путівок.

Джанни Инфантино
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Що означає жеребкування для України

"Синьо-жовті" потрапили до четвертого кошика, оскільки продовжують шлях через плей-оф. Команда Сергія Реброва 26 березня зіграє півфінал проти Швеції, а переможець зустрінеться з Польщею або Албанією за вихід на Мундіаль.

Позиція в кошику означає, що Україна гарантовано потрапить до групи з однією з найкращих збірних світу, а сама церемонія визначить потенційно найскладніший маршрут команди на шляху до фінальної частини турніру.

Нагадаємо, лідер збірної України з біатлону Юлія Джима не зможе виступати щонайменше до кінця року.

Колишній футболіст Артем Мілевський розповів, чому у нього немає броні від мобілізації.

спорт Дональд Трамп футбол Збірна України з футболу Джанні Інфантіно ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації